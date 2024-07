Un Festival international des arts de la jeunesse prévue à Dà Nang

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

L'information a été annoncée par le président de l'Union des organisations d'amitié de Dà Nang, Nguyên Ngoc Binh, lors d’un point presse tenu dans l'après-midi du 5 juillet.

Selon lui, le Festival comprendra de nombreuses activités, dont un casting pour trouver des représentants pour participer au Festival, des performances artistiques, des concours de talents, la remise de prix et de récompense aux candidats participant au Festival. De plus, il y aura des activités d'échange sur le modèle de camps d'été internationaux.

Durant le festival, les participants s'amuseront, développeront leurs compétences artistiques, prendront des photos et découvriront les cultures de différents pays à travers des histoires racontées par les membres participants.

Le Festival devrait attirer plus de 200 participants du Vietnam et d'autres pays, divisés en deux groupes d’âge de 5 à 11 ans et de 12 à 17 ans. Ils participeront à des spectacles et se mesureront dans trois catégories : Instruments de musique - Outils de musique ; Chant – Danse ; Drame – Théâtre – Mode.

Le Festival aura lieu les 3 et 8 août à Hô Chi Minh-Ville. Dans la capitale Hanoï, il se tiendra pendant trois jours, du 23 au 26 août.

VNA/CVN