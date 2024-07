Fête de la cueillette des poires à Lai Châu

La Fête de la cueillette des poires visait à présenter et promouvoir ce fruit comme spécialité de la commune de Giang Ma et à permettre aux cultivateurs d’échanger leurs connaissances et expériences en matière de techniques de culture. Le comité d’organisation espère que les poires de la marque OCOP (À chaque commune son produit) de Giang Ma atteindront un grand nombre de consommateurs dans et hors de la province de Lai Châu, grâce à leur saveur et leur qualité.

L’événement proposait diverses activités telles qu’un concours de cueillette, la création artistique de plateaux de fruits, des visites de vergers, des compétitions de tir à la corde, une exposition d’outils agricoles et de produits à base de poire, mais aussi la remise des certificats OCOP aux familles de cultivateurs.

Giang Ma est une commune de haute montagne du centre du district de Tam Duong, reliée à la ville de Lai Châu, province éponyme. Plus de 90% de sa population est composée de ressortissants des ethnies H’mông et Dao. Située à plus de 1.000 m d’altitude, la localité bénéficie d’un climat frais et tempéré toute l’année, des conditions favorables à la culture d’arbres fruitiers tels que des poiriers, pruniers, pêchers et kakis.

Texte et photos : Quy Trung - Linh Thao/VNA/CVN