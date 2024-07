Festival du film asiatique de Dà Nang 2024

Promouvoir la coopération internationale dans l’industrie cinématographique

>> Au Vietnam, les salles obscures s'animent

>> Opportunité pour le cinéma vietnamien à la conquête du monde

>> Développer le ciné-tourisme au Vietnam

>> Festival du film asiatique de Dà Nang : une soixantaine de films en lice

>> Ouverture du Festival du film asiatique de Dà Nang 2024

>> Le 2e Festival du film asiatique de Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Lors de l’évènement, la président de l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (VFDA), Ngô Phuong Lan, a souligné le rôle de l’industrie cinématographique qui pourrait contribuer au développement économique national et à l’amélioration de la qualité de vie des populations.

Le séminaire est une bonne occasion pour le Vietnam d’étudier des expériences internationales pour améliorer la qualité de ses films, a indiqué la responsable.

Le vice-président et chef de l'APAC pour les politiques publiques et les affaires extérieures de Sony Pictures Entertainment, Jared Dougherty, a partagé des modèles internationaux qui pourraient être appliqués au Vietnam, ainsi que des expériences en matière de production, de mobilisation de fonds et d’exploitation des valeurs de propriété intellectuelle des films…

Le cinéma et la culture sont des outils qui aident les pays à surmonter les défis géopolitiques et commerciaux, à promouvoir les liens entre les personnes, à améliorer la coopération et la compréhension mutuelle. Le cinéma vietnamien est de plus en plus accepté au niveau international et se développe fortement, selon lui.

VNA/CVN