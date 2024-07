Ouverture du Festival Vietnam - Japon à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal Nguyên Thi Anh Thi a déclaré que cette 9e édition rassemblait 85 stands de grands noms des deux pays comme Acecook, Honda, Nam A Bank, Mikazuki Resorts and Spa et Toyota, ainsi que des produits OCOP de la ville.

Dans le cadre de l'événement de quatre jours, des programmes d'échanges sportifs et artistiques seront organisés avec de nombreuses activités inédites telles que baseball japonais, danse Bon Odori et des échanges sur les cultures du thé japonais et vietnamien.

La responsable a déclaré que dans le but d'établir des orientations efficaces pour un développement fort des relations Vietnam - Japon à Dà Nang, le Festival de cette année a été étendu à divers secteurs, de la promotion du tourisme, de l'investissement et de la coopération économique à la diffusion de l'information, à la promotion de produits ainsi que des échanges culturels, sportifs et culinaires.

Notamment, la réunion Dà Nang - Japon, prévue le 5 juillet, devrait servir de forum aux deux parties pour échanger sur des sujets spécifiques et mettre à jour les nouvelles tendances de coopération dans les secteurs de développement prioritaires de cette ville du Centre, tels que l'industrie de haute technologie, les technologies de l'information, l’électronique, l’industrie des semi-conducteurs, le développement des ressources humaines…

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a exprimé son espoir de déployer des efforts conjoints avec les autorités municipales et les entreprises japonaises pour promouvoir les échanges à travers des activités culturelles, sportives et touristiques, ainsi qu'une coopération dans l’économie et l’investissement.

On dénombre actuellement plus de 200 entreprises japonaises en activité dans le centre du Vietnam, principalement à Dà Nang avec 254 projets japonais cumulant 1,02 milliard d'USD. Pour le Japon, Dà Nang est un partenaire important dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’investissement et le tourisme, a informé le diplomate.

Ito Naoki s’est déclaré convaincu que le Festival serait l'occasion pour les jeunes vietnamiens d'approfondir leur compréhension de la culture japonaise.

VNA/CVN