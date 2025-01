Nouvel An lunaire : renforcement des liens avec les mariées vietnamiennes en République de Corée

Photo : VNA/CVN

Le 29 janvier, l’ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé une rencontre pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025. L’événement, présidé par l’ambassadeur Vu Hô, a réuni des représentants des agences vietnamiennes en République de Corée.

Dans le cadre des activités du Nouvel An, le 26 janvier, la vice-ambassadrice vietnamienne, Nguyên Thi Thai Binh, et une délégation ont rendu visite à des mariées vietnamiennes à Ilsan (Gyeonggi) et Seongdong (Séoul). Elle a rencontré Nguy Thi Thuy Huong, vivant en République de Corée depuis 18 ans, et Doàn Thi Hoi (Mẫn Di), installée depuis 12 ans. Ces visites visaient à soutenir les mariées vietnamiennes dans ce pays et à préserver les valeurs culturelles vietnamiennes.

À cette occasion, la vice-ambassadrice a offert des cadeaux traditionnels et exprimé son souhait de voir ces familles contribuer activement au développement des relations Vietnam - République de Corée.

VNA/CVN