Pêcher et Têt : le duo du printemps

Autrefois, afin de chasser les esprits malfaisants, les habitants coupaient des branches de pêcher qu’ils plaçaient dans des vases. Selon la croyance populaire, leur simple présence suffisait à faire fuir les démons, protégeant ainsi le foyer.

Aujourd’hui, bien que cette croyance ait diminué, les fleurs de pêcher restent largement utilisées comme décoration pendant le Têt. Leur signification a évolué, passant de l’éloignement des esprits malins à des valeurs plus positives.

Pour beaucoup, ces fleurs symbolisent la beauté délicate d’une jeune femme du Nord, incarnant l’élégance, la grâce et la fidélité. Elles représentent aussi le renouveau, la croissance et la vitalité, apportant une énergie nouvelle, contribuant à la santé, à la paix et à la réalisation des vœux pour la Nouvelle Année. De plus, elles sont un symbole de chance, de bonheur, d’amitié et d’amour.

Offrir une belle branche de pêcher en cadeau ou l’exposer dans son foyer est considéré comme l’un des vœux les plus précieux que l’on puisse adresser à ses proches pour le Nouvel An.

Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN