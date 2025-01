Le chef du gouvernement inspecte les services ferroviaires et hospitaliers

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué, lundi 27 janvier, à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), à Hanoï, une visite d’inspection dans les secteurs ferroviaire et hospitalier.

Photo : VNA/CVN

À la gare de Hanoï, le chef du gouvernement a passé en revue l’organisation de la vente des billets et l’accueil des passagers. Il a également assisté à des activités culturelles traditionnelles mises en place pour l’occasion.

Parmi les innovations présentées, il a inspecté les wagons rénovés, dotés de sièges pivotants pour améliorer le confort des voyageurs. Il a aussi découvert des trains touristiques haut de gamme, résultats de partenariats entre la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam et des agences de voyage.

Après avoir remis des enveloppes rouges symboliques du Têt aux voyageurs et au personnel ferroviaire, il a salué les efforts d’innovation déployés pour renforcer les services de transport, que ce soit pour les passagers ou les marchandises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le secteur ferroviaire à poursuivre sa transformation numérique et écologique, tout en intensifiant les coopérations stratégiques visant le transfert de technologies. Le chef du gouvernement s’est ensuite rendu à l’Hôpital national des maladies pulmonaires.

Après avoir rencontré patients et soignants, il a souligné l’importance de leur rôle, en particulier dans le traitement de la tuberculose et des pathologies pulmonaires. Il a encouragé l’établissement à se positionner en leader dans le domaine des transplantations pulmonaires et à moderniser ses infrastructures et équipements médicaux. Il a également insisté sur le besoin de renforcer la formation des personnels de santé pour garantir des soins d’excellence.

VNA/CVN