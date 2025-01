Spectacle “Brillant Thang Long 2025” : pas de démonstration de drones à la veille du Nouvel An lunaire

Hanoï ne présentera pas des drones à la veille du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, dans le cadre du Spectacle "Brillant Thang Long 2025" selon le plan fixé, a annoncé l’autorité du Comité populaire de l’arrondissement de Nam Tu Liêm. La démonstration de drones a été annulée pour assurer le succès de tout le spectacle "Brillant Thang Long 2025".

Photo : CTV/CVN

Le spectacle est organisé par la Commission municipale de la sensibilisation et de la mobilisation du Parti, les départements municipaux de l'Information et de la Communication, de la Culture et des Sports, le Comité populaire de l’arrondissement de Nam Tu Liêm, la société par actions des mesures commerciales Corex.

Sous le thème "Printemps brillant", le spectacle "Brillant Thang Long 2025” sera conçu en quatre chapitres, racontant des printemps historiques de Hanoï comme "Printemps dans l'âme", "Printemps dans la rue", "Printemps de l'amour" et "Printemps brillant".

Le président du Comité populaire de l’arrondissement de Nam Tu Liêm, Mai Trong Thai, a déclaré que l'arrondissement mobiliserait toutes les ressources pour assurer l'organisation sûre de l'événement, dans le souhait de faire du spectacle "Brillant Thang Long" un grand événement artistique annuel de la capitale pour accueillir le Nouvel An lunaire.

VNA/CVN