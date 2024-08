Les travailleurs vietnamiens sont appréciés par les employeurs sud-coréens

Lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Lim Seung-mook a déclaré que le Vietnam faisait partie des pays prioritaires des entreprises sud-coréennes en matière d'emploi et de réemploi, car les travailleurs vietnamiens s'adaptent rapidement à la nouvelle situation et répondent aux exigences des employeurs.

Soulignant le rôle important des travailleurs invités dans les petites et moyennes entreprises sud-coréennes, il a déclaré que la République de Corée aurait besoin de plus de travailleurs étrangers en raison de sa population vieillissante et de la réduction de sa main-d'œuvre.

Parallèlement au nombre croissant de travailleurs vietnamiens en République de Corée, la proportion de travailleurs qualifiés augmente également, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays prévoit d'ouvrir davantage de secteurs aux travailleurs étrangers.

Il a déclaré que les travailleurs qualifiés vietnamiens qui reviennent au Vietnam après l'expiration de leur contrat peuvent travailler pour environ 9 000 entreprises sud-coréennes opérationnelles dans leur pays.

Le Vietnam a été l'un des six premiers pays à envoyer des travailleurs en République de Corée dans le cadre du programme d'EPS, lancé en 2004, qui couvre actuellement16 pays. Le Vietnam est en tête de liste, représentant 134.655 sur plus d'un million de travailleurs étrangers en République de Corée.

S'exprimant lors d'une récente conférence marquant le 20e anniversaire de l'EPS, le ministre sud-coréen de l'Emploi et du Travail, Lee Jung-sik, a affirmé le succès du programme. Cependant, pour répondre aux besoins dans l'avenir, ce programme doit être amélioré pour garantir les normes de sécurité dans l'environnement industriel, avec une formation, des services d'emploi et un soutien au séjour en faveur des travailleurs étrangers.

