Les leaders d’opinion ont un rôle à jouer dans la promotion de l’image nationale

Cela coïncide avec la participation croissante des leaders d’opinion clés (KOL) sur les plateformes numériques, qui jouent un rôle croissant dans la formation de l’opinion publique et la promotion de l’image nationale.

Les KOL ont démontré leur pouvoir de connexion, contribuant à créer de nouvelles approches innovantes pour atteindre les publics nationaux et internationaux. Leur influence a contribué à faire progresser les campagnes d’information étrangères promouvant l’image du pays sur les plateformes numériques.

Une campagne notable, lancée pour célébrer la 79e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024), était intitulée "Cùng huong vê la co Tô quôc" (Ensemble vers le drapeau de la Patrie).

Organisée par la Fédération de la jeunesse vietnamienne, l’Autorité des services d’information étrangère du ministère de l’Information et de la Communication (MIC), TikTok et Schannel Network, la campagne a recueilli un large soutien de la part des jeunes et du grand public, contribuant à un mouvement en ligne massif qui a célébré le drapeau et le patriotisme du pays.

Sur TikTok, des hashtags tels que #NgayQuockhanh, #ToiYeuToQuocToi et #happyvietnam se sont rapidement répandus, amassant plus de 60.000 vidéos et 10.000 instances utilisant des modèles de vidéos mettant en vedette le drapeau national.

La campagne a généré environ 800 millions de vues, avec 99% de contenu positif. Sur Facebook et Instagram, plus de 200.000 personnes ont modifié leur photo de profil pour inclure le drapeau, tandis que 21.000 ont utilisé des modèles d’histoires connexes pour partager des images inspirantes.

Forte de ce succès, en octobre dernier, l’Autorité des services d’information étrangère a collaboré avec Channel Network pour promouvoir le Musée d’histoire militaire du Vietnam, atteignant plus de 10 millions de vues avec 15 éléments de contenu.

En outre, les leaders d’opinion ont joué un rôle déterminant dans la promotion d’autres initiatives nationales telles que les concours de photos et de vidéos "Happy Vietnam" en 2023 et 2024, les célébrations du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu à Hanoï et dans la province de Diên Biên.

Ils ont également participé à des événements de promotion du tourisme dans la ville d’Ha Long de la province de Quang Ninh et dans la réserve naturelle de Pu Luong de la province de Thanh Hoa l’année dernière, qui ont tous attiré des millions de vues.

Selon une enquête menée par l’autorité, les leaders d’opinion se sont avérés essentiels pour simplifier les politiques gouvernementales en "racontant des histoires" et en rendant les informations compliquées et "sèches" plus attrayantes et accessibles.

Grâce à une participation régulière sur les plateformes de médias sociaux, ils communiquent efficacement avec des publics cibles dans divers secteurs, notamment la culture, la politique, l’économie et la société.

Les rapports ont montré que les pays dotés d’une forte image numérique attirent souvent plus d’investissements et de tourisme, promeuvent mieux leurs valeurs culturelles et créent une présence internationale positive.

Lê Quang Tu Do, directeur de l’Autorité de radiodiffusion et d’information électronique du MIC, a noté qu’en 2023, le ministère a initié une collaboration avec les KOL pour s’aligner sur les campagnes de communication visant à atteindre les objectifs nationaux.

Le ministère de l’Information et de la Communication encourage également la création de contenus significatifs par le groupe, avec des récompenses et une reconnaissance pour ceux qui contribuent positivement à la société et au pays.

