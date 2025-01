Nouvelle année, nouvel espoir pour les familles H’mông réintallées à Bac Kan

Photo : VNA/CVN

L’évacuation a été déclenchée par la vue alarmante de nombreuses fissures dans leurs maisons, conséquences du super typhon Yagi, qui a frappé le pays début septembre.

Conscient de l’urgence de la situation, le ministère de la Défense, en collaboration avec le Comité populaire provincial, est passé à l’action.

Après 50 jours et nuits de travaux intensifs, la zone de réinstallation de Tà Han, avec 25 nouvelles maisons, a été inaugurée et remise aux familles de l’ethnie H’mông.

Chaque maison, d’une superficie d’environ 120 m², comprend trois pièces principales et une cuisine, toutes équipées d’une toiture métallique isolée, de murs en briques et de sols en carreaux de céramique. Non seulement ces maisons répondent aux normes d’habitation rurale de montagne, mais elles sont également dotées des services essentiels comme l’électricité, l’eau et l’accès routier.

Photo : VNA/CVN

Dào Van Cua, l’un des nouveaux propriétaires, a partagé sa joie immense. "Je suis tellement reconnaissant. Ma famille a reçu non seulement une maison mais aussi tout le nécessaire - armoires, tables et même literie !".

Vua A Ngay, chef du hameau de Tà Han, a noté que tous les bénéficiaires étaient pauvres ou presque pauvres.

"Nous exprimons notre gratitude au Parti, à l’État, aux autorités locales et surtout au ministère de la Défense, à ses officiers et soldats", a-t-il déclaré. "Ce soutien nous a donné un nouvel espoir à l’approche de la nouvelle année".

VNA/CVN