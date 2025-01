Les entreprises de chaussures sont invitées à stimuler les exportations vertes

L'application de normes vertes aux exportations améliorera la valeur de marque et la compétitivité des entreprises vietnamiennes de chaussures sur le marché mondial.

Nguyên Duc Thuân, président du groupe TBS, a déclaré que l'industrie vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main avait de nombreuses possibilités de se développer davantage, mais qu'elle devait passer au vert.

L'une des entreprises qui vise déjà des changements est Catlongs Co, Ltd, dont le président Kiêu Thi Tâm Anh a déclaré que dans le cadre d'une volonté d'exportations vertes, elle a utilisé des matériaux recyclés, notamment des semelles fabriquées à partir de balles de riz et de coques d'arachide pour les produits destinés à l'Europe.

Les entreprises de chaussures sont confrontées à une forte pression de la transformation verte, car leurs industries provoquent des niveaux élevés de pollution environnementale.

La tendance verte dans le monde impose des normes de plus en plus strictes aux entreprises, en particulier celles qui exportent.

Par conséquent, les entreprises de chaussures seront obligées d'utiliser des lignes de production automatisées, l'intelligence artificielle (IA) et le développement vert si elles ne veulent pas être éliminées de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (LEFASO), a souligné que la mise en œuvre d'une production verte est devenue impérative pour maintenir la croissance du chiffre d'affaires à l'exportation.

L'industrie nationale de la chaussure et des sacs à main est confrontée à des défis importants, notamment avec les nouvelles normes de durabilité fixées par les principaux pays importateurs. Il s'agit notamment de pratiques de production durables et de responsabilité sociale et environnementale.

Par exemple, le marché de l'UE impose désormais des conceptions durables et exige une traçabilité et une transparence complètes dans les chaînes d'approvisionnement.

Parallèlement, l'industrie nationale de la chaussure vise à augmenter sa valeur d'exportation de 10% d'une année sur l'autre, pour atteindre environ 29 milliards de dollars cette année.

D'ici 2030, la valeur totale des exportations de chaussures et de sacs à main devrait atteindre 38 à 40 milliards de dollars.

L'industrie s'efforce de se développer de manière durable en s'appuyant sur le modèle économique circulaire et vise à compléter la chaîne de valeur de la production nationale d'ici 2035. En outre, elle cherche à participer efficacement à la chaîne de valeur mondiale et à développer plusieurs marques régionales et mondiales.

Avec ces objectifs, Pham Thi Thanh Xuân recommande aux entreprises d'assurer la transparence dans leurs chaînes d'approvisionnement de produits, en commençant par l'étape des matières premières. Les entreprises devraient adopter des pratiques de production durables visant à parvenir à une économie circulaire et à assumer leurs responsabilités envers la société et l'environnement.

Pham Thi Thanh Xuân a souligné que l'augmentation du taux de localisation des matières premières est une solution cruciale pour le développement des entreprises de chaussures. Par conséquent, le Vietnam devrait établir et développer un centre de commerce des matières premières.

Actuellement, des exigences strictes sur l'origine des matières premières sont de plus en plus appliquées sur les principaux marchés d'exportation tels que l'UE et les États-Unis. Pour prospérer, les entreprises de chaussures vietnamiennes doivent respecter ces normes.

Selon LEFASO, le Vietnam est le troisième producteur mondial de chaussures, derrière la Chine et l'Inde, et le deuxième exportateur, après la Chine. L'industrie de la chaussure contribue à environ 8% du PIB global du pays.

En 2024, l'industrie du cuir, des chaussures et des sacs à main a réalisé un chiffre d'affaires total à l'exportation de 27 milliards de dollars, en hausse de 11,5%, dont 23,2 milliards de dollars provenant des chaussures, en hausse de 13,2%, et 3,8 milliards de dollars provenant des valises, sacs et mallettes, en hausse de 9,7% sur un an.

