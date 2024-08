Des localités vietnamiennes et sud-coréennes renforcent leurs échanges culturels

La section de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la province méridionale de Long An et l'Institut des services sociaux pour les femmes, la famille et la jeunesse de la province de Chungcheongnam, en République de Corée, ont organisé un programme d'échanges culturels et de volontariat avec des activités dans les districts de Bên Luc et Thu Thua et dans la ville de Tân An, province de Long An.

>> Long An et la province sud-coréenne de Chungcheongnam-do intensifient leur coopération

>> Chungcheongnam-do partage ses expériences de développement avec Long An

>> Long An s’efforce de moderniser ses infrastructures pour attirer des investissements

Photo : Duc Hanh/VNA/CVN

Le programme, qui s'est terminé le 30 juin, a attiré la participation de 16 étudiants de la province de Chungcheongnam et d'étudiants et de membres de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du lycée Nguyên Trung Truc de Bên Luc et de l'école Bô Dê Phuong Duy de Thu Thua.

Au cours de cet événement de six jours, les participants des deux parties ont participé à de nombreuses activités telles que la décoration de salles de lecture, la plantation d'arbres, la visite du parc des monuments de Long An et l'apprentissage de la cuisine de plats coréens et vietnamiens.

Ces activités devraient aider les jeunes à mieux comprendre les traditions et coutumes culturelles des uns et des autres, ainsi qu'à ressentir la joie d'apporter du bonheur à la communauté.

Yu Jison de la République de Corée a déclaré que pendant un temps court mais significatif, les participants ont appris à connaître les cultures des deux pays, partagé leurs rêves et créé de précieux souvenirs. Elle espère que les activités de volontariat et les échanges culturels continueront à être menés à l'avenir.

Le secrétaire adjoint du comité provincial de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Pham Van Hâu, estime que le succès du programme constituera une prémisse importante pour que les deux parties organisent davantage d'activités conjointes, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la République de Corée en général et entre les jeunes de Long An et de ChungCheongnam en particulier.

VNA/CVN