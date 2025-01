Dak Lak : soins aux personnes défavorisées

À l’approche du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, tous les niveaux, tous les secteurs et l'ensemble de la société de la province de Dak Lak dans les hauts plateaux du Centre, ont mis en œuvre de nombreuses activités pratiques, contribuant à apporter un Têt plus épanouissant aux familles défavorisées et aux minorités ethniques.

>> Des milliers de maisons construites pour les ménages pauvres

>> Promouvoir le mouvement de l’éradication de l'habitat précaire

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à la construction de maisons, des dizaines de milliers de cadeaux du Têt ont également été offerts aux personnes démunies et aux minorités ethniques.

En particulier, le programme "Têt humaniste" pour le Nouvel An du Serpent 2025 est lancé depuis le 1er décembre 2024, avec un pic du 7 au 27 janvier 2025. En mettant en œuvre ce programme, la Croix-Rouge à tous les niveaux s'est efforcée de soutenir 35.800 personnes en difficulté et vulnérables, pour une valeur totale de plus de 18 milliards de dôngs (717,67 millions d'USD). Cette année, des centaines de familles démunies ont reçu des cadeaux significatifs.

La présidente de la Croix-Rouge de Dak Lak, Trân Thi Huong, a déclaré que le mouvement de "Têt humaniste" était une activité annuelle de la Croix-Rouge à tous les niveaux à chaque fois que le Têt traditionnel arrive, recevant une réponse et une participation positives de nombreuses organisations et individus.

Pour atteindre l'objectif "Aucune famille sans Têt", la province de Dak Lak a alloué des dizaines de milliards de dôngs du budget pour prendre soin de la population. Dans le même temps, des organisations socio-politiques telles que le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Dak Lak, la Société de la Croix-Rouge, la Fédération du travail et de nombreuses entreprises et philanthropes, ont aussi apporté leur contribution financière et matérielle.

Actuellement, la province de Dak Lak compte environ 63.000 familles démunies, dont une grande partie sont issues de minorités ethniques.

VNA/CVN