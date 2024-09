Coopération vietnamo-sud-coréenne pour soutenir des start-up

Le 4 septembre, un protocole d'accord a été signé entre le Centre de l'économie créative et de l'innovation de Daejeon (DCCEI) et le Réseau d'innovation et de start-up des universités et collèges du Vietnam (VNEI) à Daejeon (République de Corée).