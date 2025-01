Le PM ordonne des mesures proactives de prévention contre la vague de froid intense

Au cours des derniers jours, une forte vague d’air froid a fait chuter les températures jusqu’à 3°C dans certains endroits du Nord, les zones montagneuses des hauts plateaux étant confrontées au gel, à la glace et à la neige.

Ce phénomène a eu un impact négatif sur la santé de la population, les activités de production agricole, sylvicole et aquacole, et les préparatifs de la population pour la fête traditionnelle du Nouvel An lunaire 2025.

Le chef du gouvernement a demandé aux agences et localités concernées d’améliorer la communication et de fournir des conseils au public pour aider à assurer la santé et la sécurité, en particulier des personnes âgées, des enfants et des personnes vulnérables.

Il a souligné l’importance de fournir des médicaments, des examens médicaux et des traitements en temps opportun, ainsi que de mettre en œuvre des mesures pour prévenir la faim, le froid et les maladies pour les cultures, le bétail et les produits aquatiques afin de minimiser les dommages aux activités de production, en particulier la production agricole.

Les autorités locales doivent surveiller de près, mettre à jour régulièrement l’évolution de la météo et fournir des notifications en temps opportun aux résidents, a-t-il demandé.

