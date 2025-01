Les actions se multiplient pour offir un Têt décent aux personnes démunies

Chaque année, à l’occasion du Nouvel An lunaire, le gouvernement et les localités multiplient les activités caritatives en faveur des personnes les plus fragiles. Les mots d’ordre sont clairs : '' Pour que tout le monde puisse fêter un Têt décent'' et ''Pour que personne ne soit laissé de côté ''.

Photo : VNA/CVN

Veiller à ce que les personnes démunies puissent célébrer un Têt décent reflète une profonde tradition humaine du peuple vietnamien. À l’approche du Têt, des marchés humanitaires ont été organisés par la Croix-Rouge à tous les échelons, du niveau national au niveau local, avec le soutien des entreprises, des bienfaiteurs et de toute la société.

Un Têt décent pour tous

Des centaines de produits de première nécessité, des cadeaux de Têt et des bons d’achat gratuits ont été distribués aux personnes défavorisées et handicapées. Ces marchés ont contribué à diffuser l’esprit de solidarité, d’entraide et de compassion, apportant ainsi davantage de joie à tout le monde pendant le Têt.

“Ces cadeaux, à la fois précieux et pratiques, contiennent de la sauce de poisson, du glutamate et du sucre. Nous espérons pouvoir en recevoir chaque année”, s’est réjouie une participante.

“Cette année, pour le Têt, nous n’avons pas eu à faire d’achats, car nous avons reçu de nombreux cadeaux gratuits, tels que des vermicelles de manioc, du riz gluant et des friandises”, a partagé une autre.

Photo : VOV/CVN

Les marchés humanitaires à zéro dông s’inscrivent dans le cadre du mouvement ''Têt humanitaire - Printemps 2025'', lancé par la Croix-Rouge du Vietnam, qui vise à soutenir environ 1,2 million de personnes dans le besoin pendant le Têt.

''De nombreuses activités ont été organisées dans le cadre de ce mouvement, visant à soutenir les personnes démunies en fonction de leurs besoins réels. Les gens ne viennent pas au marché seulement pour recevoir des cadeaux, mais surtout pour vivre l’ambiance festive. Ils peuvent pleinement ressentir l’atmosphère du Têt, tant sur le plan matériel que spirituel, grâce à l’attention et au soutien de la société'', a précisé Bùi Thi Hoa, présidente de la Croix-Rouge du Vietnam.

À l’occasion du Têt, la Confédération générale du travail du Vietnam a également organisé une série d’activités pour soutenir les travailleurs, notamment ceux en situation précaire. Parmi les programmes phares figurent: le marché syndical du Têt, le programme ''Train syndical'' et le ''Vol syndical''.

''Je suis très heureux et touché par l’attention et les soins du syndicat. Cela nous apporte un grand encouragement et nous donne la motivation nécessaire pour entamer la nouvelle année avec énergie et succès'', a témoigné un bénéficiaire.

''Je suis profondément touchée. En plus des cadeaux, j’ai reçu une aide financière, des bons de réduction pour mes achats et un soutien pour le trajet de retour chez moi pour célébrer le Têt'', a dit une autre.

Valoriser la force de tout le système politique

Photo : VOV/CVN

Le Secrétariat du Parti communiste du Vietnam a publié une directive sur l’organisation du Têt 2025, soulignant l’importance de mettre en œuvre efficacement les politiques de sécurité sociale. L’accent est mis sur la prise en charge matérielle et spirituelle des habitants, notamment les personnes pauvres, celles touchées par les catastrophes naturelles et les épidémies, les minorités ethniques vivant dans des zones reculées, ainsi que les ouvriers et les personnes sans emploi.

L’objectif est clair : veiller à ce que chacun puisse célébrer un Têt décent. Lors de sa visite à Kiên Giang pour présenter ses vœux de Têt aux autorités et aux habitants locaux, le président de la République, Luong Cuong a souligné : ''Il est essentiel de mettre tout en œuvre pour appliquer efficacement la directive 40 du Secrétariat du Parti et celle du gouvernement sur l’organisation du Nouvel An lunaire. Le but est d’apporter un Têt joyeux à tous et de ne laisser personne de côté''.

La prise en charge des groupes vulnérables reste une priorité absolue du Parti et de l’État.

''À l’occasion du Nouvel An lunaire, la majorité des localités ont mis en place des plans d’assistance pour les personnes dans le besoin, avec une aide moyenne de 300.000 dôngs par foyer (environ 11,8 dollars). À Hô Chi Minh-Ville, cette aide s’élève à 1,15 million de dôngs par foyer (plus de 45 USD), et plusieurs autres provinces et villes offrent également des montants supérieurs à la moyenne. Quant au riz, le Premier ministre a décidé d’allouer 7.500 tonnes pour soutenir environ 500.000 personnes touchées par les catastrophes naturelles, les inondations ou appartenant à des communautés ethniques pauvres ou quasi-pauvres. Le montant total consacré à la sécurité sociale pendant le Têt est estimé chaque année à environ 10.000 milliards de dôngs (plus de 393,8 millions d'USD)'', a précisé le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Van Hôi.

À l’approche du Nouvel An, le soutien aux familles en difficulté, témoignant de l’engagement du Parti, de l’État et de la solidarité communautaire, illustre l’esprit de l’unité nationale et contribue à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables.

VOV/VNA/CVN