Le Vietnam synchronise les solutions pour prévenir l’érosion côtière

À cause du changement climatique, des marées de vives-eaux et des conditions météorologiques extrêmes telles que tempêtes, inondations, l’érosion côtière est de plus en plus grave. Cette situation est concentrée dans le Centre et le Sud, affectant le développement socio-économique des zones côtières, menaçant directement le développement socio-économique de la région et la vie de milliers de foyers.

>> L’Agence française de développement soutient Cà Mau pour préserver ses côtes

>> En Guadeloupe, les cocotiers doublement menacés

>> Planter davantage de mangroves pour prévenir l'érosion côtière

Photo : VNA/CVN

Avec un littoral de plus de 3.260 km s’étendant de Mong Cai (Quang Ninh) à Hà Tiên (Kiên Giang, Sud), le Vietnam se place au 27e rang des 57 pays et territoires côtiers dans le monde en termes de longueur de la côte.

Ces dernières années, l’érosion côtière s’est produite à un rythme rapide, posant de nombreux risques et dangers. La cause est que les provinces centrales ont un terrain étroit, des réseaux de rivières et de cours d’eau courts et escarpés.

Photo : VNA/CVN

Outre les facteurs topographiques, les marées hautes combinées aux effets de nombreux types de conditions météorologiques extrêmes telles que les inondations, les tempêtes, les moussons, ont provoqué un déséquilibre côtier. Ce sont les principales causes de la montée des eaux, provoquant une érosion et des inondations prolongées.

En moyenne, Cà Mau perd chaque année 300 à 400 hectares de terres et de forêts de protection côtière à cause de l’érosion. Hôi An, l’une des villes touristiques les plus connues, est également confrontée à de graves problèmes dus à l’érosion côtière, qui menace la vie de ses habitants et l’avenir de l’industrie touristique locale. Après seulement sept ans, de 2013 à 2020, tout le littoral de Hôi An, long de plus de sept km, a été sérieusement érodé.

Face à cette situation, le gouvernement a publié la Décision N°1662/QD-TTg approuvant le projet ''Protéger et développer les forêts côtières pour répondre au changement climatique et promouvoir la croissance verte sur la période 2021-2030'', destiné à gérer, protéger et utiliser durablement les forêts existantes et de reboiser.

Photo : VNA/CVN

Le projet vise en outre à promouvoir efficacement le rôle et la fonction des forêts côtières dans la protection de l’environnement, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, l’atténuation des conséquences des catastrophes naturelles, la résilience au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer, ainsi que dans la création d’emplois et l’augmentation des revenus des populations, contribuant au développement socio-économique.

Selon le projet, 20.000 ha de forêts seront plantés et 15.000 ha seront reboisés pour aider à protéger les digues marines et à prévenir l’érosion.

Ces derniers temps, les provinces et villes touchées par l’érosion côtière comme Bên Tre, Bac Liên, Trà Vinh, Quang Nam... ont investi des milliers de milliards de dongs pour construire des ouvrages de prévention et construire des digues. Par ailleurs, ils ont appliqué également des solutions de remblais souples utilisant des matériaux respectueux de l’environnement, comme la technologie Geotube...

Pour la côte de Hôi An, le Docteur Mai Van Cong (Centre pour l’eau et l’environnement Vietnam - Pays-Bas) a partagé que pour mettre en œuvre le projet prévention de l’érosion côtière, on a construit des digues souterraines pour gérer les écoulements et appliqué la technique du rechargement de plage.

Dans les temps à venir, les provinces et les villes touchées devront reproduire les solutions les plus efficaces pour protéger l’ensemble du littoral. Ces solutions assureront à la fois la sécurité et la sécurité des riverains, tout en contribuant à restaurer physionomie du littoral et à favoriser le développement du tourisme et de l’économie maritime locale.

VNP/VNA/CVN