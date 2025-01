L’UNFPA est prêt à soutenir le Vietnam vers le développement durable

Le représentant de l'UNFPA au Vietnam, Matt Jackson, a affirmé la volonté de l'UNFPA de soutenir le voyage du Vietnam vers le développement durable en exploitant les données démographiques, en favorisant des partenariats solides et en renforçant la résilience dans un monde en évolution rapide, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).

Photo: UNFPA/CVN

Selon le représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Vietnam est entré dans une phase de vieillissement démographique en 2011, avec 10% de sa population âgée de plus de 60 ans. Aujourd’hui, ce chiffre atteint 16% et devrait dépasser 20% d’ici 2036, marquant la transition du Vietnam vers une société "âgée". Le vieillissement de la population reflète une évolution positive, traduisant des progrès en matière de conditions socio-économiques, de soins de santé et de niveau de vie. Dans une société où le nombre de personnes âgées augmente, ce changement démographique constitue une opportunité en or pour la croissance économique. Le processus de vieillissement rapide exige également des efforts accrus pour relever les défis auxquels sont confrontées les personnes âgées.

Préparation au vieillissement de la population

Le Vietnam a fait des progrès significatifs dans la promotion de politiques et de programmes visant à se préparer au vieillissement de sa population, a constaté Matt Jackson, rappelant que le projet de loi sur la population, actuellement en consultation publique, comprenait des propositions du ministère de la Santé pour s'adapter à une société vieillissante.

De plus, pour relever les défis du vieillissement de la population, le Vietnam reconnaît l’importance d’investir dans sa jeune population. Des efforts ont été déployés pour fournir une éducation sexuelle complète, améliorer l'accès aux services de santé reproductive et créer des opportunités pour l'engagement des jeunes dans l'action climatique, a-t-il estimé.

Photo : VNA/CVN

Concernant le partenariat de l’UNFPA avec le gouvernement et les parties pour développer un modèle de soins intégrés pour les personnes âgées (ICOPE) basé au niveau communautaire, il a expliqué que cette initiative soutenait les soignants et répondait aux défis sociétaux en fournissant des services de soins complets à une société vieillissante. Grâce à une approche communautaire, ICOPE réduit la pression sur les systèmes de santé publics et les ménages en encourageant l'engagement local et le partage des responsabilités dans les soins aux personnes âgées, a-t-il indiqué.

La préparation à une population plus âgée englobe de nombreux domaines tels que l'assurance maladie, les systèmes de retraite et la préparation du système de soins de santé, ainsi que la promotion de l'engagement des personnes âgées sur le marché du travail. Le Vietnam fait déjà des progrès dans bon nombre de ces domaines et tire parti des échanges politiques et des enseignements d’autres pays de la région et au-delà, a-t-il constaté.

La préparation commence par l’utilisation systématique des données démographiques pour aider à planifier et adapter les infrastructures et les politiques aux réalités du changement démographique, a-t-il estimé, ajoutant que les données sur le changement climatique et les risques climatiques constituaient également un outil essentiel pour élaborer des plans efficaces et ciblés de réduction des risques de catastrophe et pour répondre aux événements météorologiques extrêmes induits par le climat.

Faire face au changement climatique

Les plans incluant l’investissement dans la jeunesse sont cruciaux pour chaque pays sur la voie de l’adaptation et de la résilience au changement climatique, a-t-il poursuivi.

S’agissant des recommandations pour aider les groupes vulnérables au Vietnam à faire face aux impacts du changement climatique, Matt Jackson a souligné que les efforts devaient se concentrer sur l’amélioration des capacités de prévision et d’alerte précoce, en garantissant des alertes en temps opportun, accessibles et complètes en cas de catastrophe pour toutes les communautés, en particulier celles des zones reculées et des populations minoritaires.

L’UNFPA et l’Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues (Vietnam Disaster and Dyke Management Authority - VDDMA) poursuivront leur collaboration pour renforcer la résilience du Vietnam face aux catastrophes et au changement climatique tout en améliorant la santé et la qualité de vie des populations touchées, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

En tant qu'agence des Nations Unies spécialisée dans la santé sexuelle et reproductive (SSR), l'UNFPA reste présent avant, pendant et après les crises pour garantir que les services de SSR et les réponses à la violence basée sur le genre soient intégrés dans les programmes de réponse d'urgence, a-t-il déclaré.

En réponse aux conséquences du typhon Yagi sur les provinces du nord du Vietnam, l'UNFPA avait mobilisé plus de 16 milliards de dôngs pour soutenir les groupes vulnérables touchés par le super typhon. Ces efforts réaffirment l’engagement de l’UNFPA en faveur de la réponse aux catastrophes et du relèvement, en particulier pour les femmes, les enfants, les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, pour garantir une préparation permanente aux catastrophes naturelles telles que les typhons, il est essentiel de proposer une formation complète aux communautés locales, avec un accent particulier sur les jeunes. L’autonomisation de la jeunesse locale est cruciale pour développer des solutions à long terme en matière d’adaptation et de résilience au changement climatique, a-t-il souligné.

Perspectives de coopération en 2025

À propos des projets et programmes de coopération de l’UNFPA au Vietnam en 2025, Matt Jackson a affirmé que son Fonds soutiendrait le travail du gouvernement vietnamien dans des domaines stratégiques, notamment la santé et droits en matière de sexualité et de procréation ; l'autonomisation des jeunes; le vieillissement de la population; l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et la fin de la violence sexiste et des pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles.

L'UNFPA aide également le gouvernement vietnamien et l’Office général des statistiques à mener des enquêtes importantes telles que le recensement de mi-décennie et des études sur des questions telles que la migration, le vieillissement de la population et les communautés ethniques minoritaires. Ces données aideront le gouvernement à comprendre les tendances démographiques et à planifier en conséquence.

En outre, nous continuerons à soutenir le processus de vieillissement de la population du Vietnam en soutenant un système de protection sociale intégré et cohérent et en appliquant une approche du vieillissement axée sur le cycle de vie et transformatrice en matière de genre pour lutter contre les inégalités, améliorer la résilience des groupes les plus vulnérables, piloter et étendre prise en charge intégrée des personnes âgées par le biais des clubs d'entraide intergénérationnels, a-t-il indiqué.

En outre, l’UNFPA collaborera avec le ministère de la Santé du Vietnam et de nombreuses parties prenantes et partenaires différents pour garantir l'accès universel à un ensemble intégré d'informations et de services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive. Il continuera également à accroître l'accès équitable à des informations et à des services complets et transformateurs en matière de santé et droits en matière de sexualité et de procréation et à créer et soutenir le développement et la participation complets des jeunes en mettant l'accent sur les groupes vulnérables et marginalisés. De plus, il continuera de soutenir les objectifs du Vietnam visant à promouvoir l’égalité des sexes, à prévenir et à répondre aux violences basées sur le genre et à lutter contre la sélection sexiste du sexe et d’autres pratiques néfastes...

En abordant le changement démographique et les défis sociaux, l’UNFPA réaffirme son engagement à soutenir les objectifs de développement durable du Vietnam et la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable, a-t-il déclaré.

Photo : UNFPA/CVN

S’agissant des orientations stratégiques du pays pour faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère, le représentant de l’UNFPA a souligné l’importance d’une approche intégrée, exploitant les ressources, favorisant l’innovation et relevant des défis tels que l’inégalité entre les sexes, le vieillissement de la population et les obstacles à une éducation et des soins de santé de qualité.

L’UNFPA s’engage à soutenir les priorités du Vietnam en matière de population et de développement, depuis l’amélioration de l’accès à des soins de santé reproductive de qualité jusqu’à la lutte contre la préférence pour les fils et les déséquilibres entre les sexes à la naissance, a-t-il assuré, avant de se déclarer prêt à soutenir le voyage du Vietnam vers le développement durable en exploitant les données démographiques, en favorisant des partenariats solides et en renforçant la résilience dans un monde en évolution rapide.

VNA/CVN