Plus de 200 médecins et infirmières effectuent des transplantations d'organes dans les jours précédant le Têt

Le dernier jour ouvrable de l'Année du Dragon, plus de 200 médecins et infirmiers de l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville ont effectué un prélèvement et une transplantation d'organes à partir d'un donneur en état de mort cérébrale, sauvant ainsi la vie de quatre personnes.

Photo : VNA/CVN

L’hôpital a annoncé, le 26 janvier, avoir prélevé un cœur, un foie et deux reins sur un donneur en état de mort cérébrale.

Admis à l’hôpital dans un état critique, le patient avait reçu des soins intensifs, mais son état s’était aggravé jusqu’à la mort cérébrale. Après consultation, les experts ont confirmé que le patient était éligible au don d’organes. Sensibilisée à l’importance de ce geste, la famille a accepté de faire don des organes afin de sauver d’autres patients gravement malades.

Le 24 janvier, l’hôpital a coordonné une consultation avec des unités spécialisées pour planifier le prélèvement et la transplantation des organes. Les préparatifs ont inclus une évaluation des patients sur liste d’attente pour garantir la compatibilité avec les organes donnés.

Le jour même, des équipes médicales se sont relayées pour prélever le cœur, le foie et les reins, puis procéder rapidement aux transplantations tout au long de la nuit. Plus de 200 professionnels de santé et membres du personnel logistique ont collaboré pour donner une nouvelle chance de vie à quatre patients.

Le cœur a été transplanté à un garçon de 12 ans souffrant de cardiomyopathie restrictive. Le foie a été donné à un patient atteint d’un carcinome hépatocellulaire, tandis que les deux reins ont été transplantés à deux patients en insuffisance rénale terminale.

Le Pr. associé-Dr. Nguyên Hoàng Bac, directeur de l’hôpital, a exprimé sa profonde gratitude à la famille du donneur. Il a salué leur générosité et leur humanité, soulignant que ce geste noble a non seulement redonné vie à d’autres, mais a également propagé des valeurs humaines inspirantes.

Auparavant, l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie avait également réalisé des prélèvements et transplantations réussis à partir de donneurs, sauvant six patients. Parmi les organes prélevés, le cœur et deux cornées avaient été transférés à l’Hôpital central de Huê pour être transplantés à deux personnes, tandis que le foie et deux reins avaient été transplantés à des patients atteints respectivement d'un cancer du foie et d'insuffisance rénale terminale au sein du même hôpital.

VNA/CVN