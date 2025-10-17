Nomination d'un nouveau secrétaire du Comité du Parti pour la ville de Huê

>> Dak Lak va construire près de 4.300 logements pour les ménages démunis
|Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d'organisation du Comité central du Parti (droite), remet la décision au nouveau secrétaire du Comité municipal du Parti de Huê, Nguyên Dinh Trung.
|Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN
Remettant la décision et confiant ses missions au nouveau secrétaire, Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, a souligné que Nguyên Dinh Trung est un cadre bien formé, doté de compétences et d'une vaste expérience dans l'édification du Parti et la gestion de l'État.
Au nom du Bureau politique, Lê Minh Hung a appelé l'organisation du Parti et les autorités de Huê à faire preuve de solidarité et à soutenir Nguyên Dinh Trung dans ses nouvelles fonctions, afin de promouvoir le développement de la ville.
Pour sa part, Nguyên Dinh Trung a exprimé sa gratitude au Bureau politique, au Secrétariat du Parti et au secrétaire général Tô Lâm pour la confiance accordée. Il a affirmé sa détermination à mettre en œuvre les objectifs fixés par le XVIIe Congrès de l'organisation municipale du Parti, avec pour ambition de faire de Huê une ville verte, intelligente, riche en identité.
VNA/CVN