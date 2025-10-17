Nomination d'un nouveau secrétaire du Comité du Parti pour la ville de Huê

Le Comité du Parti de la ville de Huê a organisé le 17 octobre une conférence pour annoncer la décision du Bureau politique concernant la nomination de Nguyên Dinh Trung, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak, au poste de secrétaire du Comité municipal du Parti de Huê pour le mandat 2025-2030.

>> Dak Lak va construire près de 4.300 logements pour les ménages démunis

>> Séminaire sur un demi-siècle de construction et de développement de Dak Lak

>> La victoire du Tây Nguyên et le développement de Dak Lak mis en lumière

Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN

Remettant la décision et confiant ses missions au nouveau secrétaire, Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, a souligné que Nguyên Dinh Trung est un cadre bien formé, doté de compétences et d'une vaste expérience dans l'édification du Parti et la gestion de l'État.

Au nom du Bureau politique, Lê Minh Hung a appelé l'organisation du Parti et les autorités de Huê à faire preuve de solidarité et à soutenir Nguyên Dinh Trung dans ses nouvelles fonctions, afin de promouvoir le développement de la ville.

Pour sa part, Nguyên Dinh Trung a exprimé sa gratitude au Bureau politique, au Secrétariat du Parti et au secrétaire général Tô Lâm pour la confiance accordée. Il a affirmé sa détermination à mettre en œuvre les objectifs fixés par le XVIIe Congrès de l'organisation municipale du Parti, avec pour ambition de faire de Huê une ville verte, intelligente, riche en identité.

VNA/CVN