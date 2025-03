Séminaire sur un demi-siècle de construction et de développement de Dak Lak

Le ministère de la Défense, en collaboration avec le Comité du Parti de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) a organisé un séminaire scientifique intitulé "La campagne de Tây Nguyên en 1975 et un demi-siècle de construction et de développement de Dak Lak".

Photo : VNA/CVN

L'événement, auquel ont participé plus de 500 délégués, dont des vétérans de la révolution, des officiers, des héros des Forces armées populaires et des témoins historiques, s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant les cinq décennies de la victoire de Tây Nguyên, à la veille du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification du pays (4 avril 1975).

Dans son discours inaugural, le lieutenant-général Lê Huy Vinh, vice-ministre de la Défense, a rappelé que la campagne de Tây Nguyên a été organisée à partir du 9 janvier 1975, conformément à la résolution du Politburo, et après une période de préparation, elle a officiellement débuté le 4 mars 1975.

Il a expliqué que cette campagne visait à attaquer le sud de Tây Nguyên, avec pour objectif principal de libérer la ville de Buôn Ma Thuôt. Avec des attaques audacieuses, les forces armées et le peuple ont progressivement détruit le système de défense de l'ennemi, libéré Duc Lâp et Buôn Ma Thuôt, repoussé les contre-attaques des forces ennemies et avancé vers la libération complète de Tây Nguyên et de certaines provinces du sud de la région centrale, a-t-il déclaré.

En seulement un mois (du 4 mars au 3 avril 1975), les forces ont éliminé et dissous le deuxième corps de l'armée de Saïgon. Cette victoire a ébranlé le système de défense de l'ennemi, créant des conditions favorables à la victoire totale et ouvrant la voie à la grande victoire du 30 avril 1975, a-t-il réitéré.

Le séminaire a été l'occasion de raviver la tradition de lutte courageuse de la nation et d'exprimer sa gratitude à ceux qui ont sacrifié leur vie dans la lutte pour la libération nationale, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

C'était également une opportunité pour le peuple et les forces armées de Dak Lak de réfléchir aux progrès réalisés au cours des 50 années écoulées depuis la victoire de Tây Nguyên et de proposer de nouvelles solutions pour construire une ville plus civilisée, plus prospère et plus préservée culturellement, a-t-il déclaré.

La réunion a également contribué à renforcer l'esprit patriotique et la volonté d'autonomie et de force chez des générations de Vietnamiens pour construire un pays fort et avancer vers une nouvelle ère, a déclaré le lieutenant-général Le Huy Vinh.

Les délégués du séminaire ont partagé des études scientifiques de qualité sur la campagne de Tây Nguyên, telles que le rôle des principales forces, les tactiques de la guerre et les stratégies opérationnelles de la campagne.

Le séminaire a également passé en revue les réalisations dans le développement de Dak Lak au cours des 50 dernières années et a proposé de nouvelles orientations pour le développement de la ville de Buôn Ma Thuôt, profitant de l'esprit de la victoire de Tây Nguyên pour renforcer les forces armées et motiver le développement socio-économique local.

De son côté, Nguyên Dinh Trung, secrétaire du Comité du Parti de Dak Lak, a déclaré que la victoire de Tây Nguyên en 1975 et la victoire de Buôn Ma Thuôt sont une source de fierté pour la population locale et les forces armées.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que cet événement est non seulement une étape historique importante, mais aussi une source de motivation, d'encouragement et d'inspiration pour l'éducation des futures générations de fonctionnaires, de soldats et de citoyens sur les traditions révolutionnaires.

Les leçons tirées de cette victoire continueront d’être étudiées et appliquées dans la défense du pays et dans la construction d’un Dak Lak prospère, civilisé et préservant son identité, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l'événement, une délégation du ministère de la Défense a rendu visite et offert des cadeaux aux anciens dirigeants provinciaux et aux personnalités exceptionnelles de Dak Lak, ainsi qu'aux familles pauvres et aux personnes bénéficiant des politiques sociales, le 4 mars. La délégation a également rendu hommage aux héros tombés au temple des Martyrs et au cimetière des Martyrs de la province.

VNA/CVN