Asie-Pacifique

Le Vietnam réaffirme la position dans la paix et le développement durable

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a prononcé le 16 octobre un discours d’ouverture du premier Dialogue de Potomac, organisé par le Centre pour les stratégies de l’Asie-Pacifique.

Photo : Ngoc Quang/VNA/CVN

Le Dialogue de Potomac 2025, ayant pour thème "Réduire les écarts : le rôle crucial de la région Asie-Pacifique dans la sécurité et la stabilité économiques mondiales", vise à promouvoir un dialogue ouvert, inclusif et concret entre les parties prenantes de la région Asie-Pacifique, à renforcer la compréhension mutuelle, la coopération et la responsabilité commune ainsi qu’à favoriser des partenariats efficaces face aux défis et opportunités de la région.

L’événement a réuni plus de 100 participants, dont des ambassadeurs ou représentants des ambassades des pays membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Washington, des chercheurs issus d’instituts américains, européens et asiatiques, d’anciens responsables gouvernementaux ainsi que des représentants d’entreprises américaines et d’Asie-Pacifique.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné que la région Asie-Pacifique se trouvait actuellement au cœur de profonds bouleversements politiques et économiques mondiaux, confrontée à des défis multiples tels que la concurrence stratégique, le protectionnisme, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, le changement climatique et les menaces de sécurité non traditionnelles.

Cependant, il a rappelé que cette région dynamique représentait plus de 60% du PIB mondial et constituait un pilier essentiel de la croissance, de l’innovation et de l’intégration économique internationale.

L’ambassadeur a insisté sur le fait que pour surmonter les "vents contraires" actuels, les économies de la région devraient renforcer le dialogue et la coopération, respecter le droit international et jouer un rôle moteur dans la transformation numérique, l’innovation ainsi que le développement vert et inclusif. Il a également salué le rôle déterminant de l’APEC et de l’ASEAN dans la promotion du multilatéralisme, la préservation de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Nguyên Quôc Dung a annoncé qu’en 2027, le Vietnam assumera pour la troisième fois la présidence de l’APEC, sous le thème "Connecter, bâtir des économies inclusives et résilientes", lors du sommet qui se tiendra sur l’île de Phu Quôc, dans la province d’An Giang. En accueillant l’APEC 2027, le Vietnam s’engage à coopérer étroitement avec les États-Unis et les autres membres afin de résoudre les défis communs, promouvoir le dialogue et renforcer la coopération multilatérale, dans la perspective d’un monde pacifique, prospère et durable pour tous.

À la suite de la séance d’ouverture, le forum s’est poursuivi avec quatre débats animés, au cours desquelles les intervenants ont échangé sur les défis, les opportunités et les solutions pour l’avenir de la région Asie-Pacifique.

VNA/CVN