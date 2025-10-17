Vietnam - États-Unis : la réconciliation au service de la paix et du progrès

Dans la soirée du 16 octobre, à l’Opéra de Hô Guom (Hanoï), l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association Vietnam - États-Unis ont solennellement célébré le 80 e anniversaire de la fondation de l’Association d’amitié Vietnam - États-Unis (17 octobre 1945 - 17 octobre 2025), marquant une étape historique dans les relations d’amitié entre les peuples des deux nations, autrefois ennemies, aujourd’hui Partenaires stratégiques intégraux.

Dans son discours, le président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Phan Anh Son, a rappelé qu’il y a 80 ans, juste après la conquête de l’indépendance nationale, le Président Hô Chi Minh avait ordonné la création de l’Association d’amitié Vietnam - États-Unis, avec le souhait sincère de voir les deux peuples, anciens alliés de la coalition antifasciste, poursuivre leur coopération au service de la paix et du progrès. Cet esprit fondateur demeure vivant et constitue aujourd’hui encore le socle des relations bilatérales.

Au début des années 1990, l’Association Vietnam - États-Unis a été réorganisée sur la base de l’ancienne Association d’amitié Vietnam - États-Unis et du Comité de solidarité Vietnam - peuple américain, devenant membre de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

Depuis lors, elle a joué un rôle actif dans la promotion de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis en 1995, un jalon majeur dans l’histoire commune des deux pays.

Depuis près de trois décennies, l’Union et l’Association ont organisé des milliers d’activités d’échanges entre les peuples, accueillant des délégations de parlementaires, d’anciens combattants, de chercheurs, d’entrepreneurs et de jeunes Américains au Vietnam.

Elles ont également coordonné de nombreux programmes culturels, éducatifs, humanitaires et scientifiques, ainsi que des projets de règlement des conséquences de la guerre. Chacune de ces activités, petite ou grande, a contribué à consolider la confiance, réduire les divergences et renforcer les liens d’amitié durables entre les deux peuples.

Phan Anh Son a exprimé le souhait que l’Association Vietnam - États-Unis continue de jouer son rôle central, en suivant de près le cadre du Partenariat stratégique intégral et en intensifiant les échanges entre les peuples, considérés comme l’un des piliers essentiels des relations bilatérales. Il a appelé à élargir les domaines de coopération au-delà de l’humanitaire et du règlement des séquelles de la guerre, pour inclure l’éducation, la culture, la science, l’innovation, le commerce, l’environnement et le développement durable.

"Diffuser le modèle de réconciliation Vietnam - États-Unis – passer de deux anciens ennemis à des partenaires intégraux - voilà un message fort que nous pouvons partager avec le monde : la sincérité, la tolérance et l’aspiration à la paix peuvent transformer la confrontation en coopération, la douleur en confiance", a-t-il souligné.

Approfondir le partenariat bilatéral

Pour sa part, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, président de l’Association Vietnam - États-Unis, a rappelé que cet anniversaire coïncide également avec le 80e anniversaire de l’indépendance du Vietnam et le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - États-Unis, ce qui donne à la célébration une signification toute particulière.

Selon lui, les relations bilatérales ont connu une évolution remarquable, passant de l’inimitié à la normalisation, puis au niveau le plus élevé du partenariat du Vietnam avec un autre pays.

L’ambassadeur a souligné que de nouvelles perspectives de coopération s’ouvraient désormais entre les deux nations, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transition numérique et verte, tout en approfondissant les liens existants en matière d’économie, d’éducation, de tourisme, d’échanges entre les peuples et de coopération régionale et mondiale. Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue franc et constructif pour résoudre les nouveaux défis, dans un esprit de compréhension mutuelle et d’avantage réciproque.

Exprimant sa confiance dans l’avenir, l’ambassadeur Pham Quang Vinh a affirmé que les relations Vietnam - États-Unis continueront à se développer vigoureusement dans les années à venir, et que l’Association Vietnam - États-Unis poursuivra ses efforts pour renforcer la diplomatie populaire et contribuer activement à l’approfondissement des relations bilatérales.

La cérémonie s’est clôturée par un concert spécial intitulé “Connexions musicales Vietnam - États-Unis”, avec la participation de l’orchestre symphonique américain Johns Creek Symphony Orchestra, dirigé par le chef d’orchestre Austin Chance, et de plusieurs artistes vietnamiens renommés tels que Tùng Duong, Duong Duc Hai et Trân Khanh Quang.

Ces mélodies harmonieuses, mêlant les sensibilités des deux cultures, ont transmis un message d’amitié, de respect et de paix entre les peuples vietnamien et américain.

VNA/CVN