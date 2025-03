Dak Lak va construire près de 4.300 logements pour les ménages démunis

Les autorités de la province de Dak Lak, dans les Hauts plateaux du Centre, ont lancé un projet de construction de 4.285 nouveaux logements pour les ménages locaux pauvres et quasi pauvres en 2025, avec un budget de 80 millions de dôngs (environ 3.230 dollars) par logement.

>> Le Premier ministre fixe des objectifs pour le logement social d'ici 2030

Le 2 mars, le Département provincial de la sécurité publique a donné le coup d’envoi de la construction de la première maison pour la famille Y Than Ksor dans le village de Kmien, commune d’Ea Drong, chef-lieu de Buôn Hô.

Cela marque le début de l’initiative de la province visant à éliminer les maisons de fortune et délabrées dans le cadre d’une campagne nationale lancée par le Premier ministre le 1er octobre 2024.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Département provincial de la sécurité publique, Lê Vinh Quy, a déclaré que le département a été chargé par les autorités locales de mener à bien le plus grand projet de soutien au logement jamais réalisé pour les familles défavorisées de la province. Le projet s’inscrit dans l’objectif national d’éradiquer les logements précaires et insalubres d’ici le 31 décembre 2025.

L’initiative devrait améliorer considérablement les conditions de vie des communautés pauvres dans les cantons et districts de Dak Lak, améliorant ainsi le bien-être social et renforçant la confiance du public dans le Parti et le gouvernement, a déclaré le responsable.

Le département s’est engagé à terminer tous les logements et à les remettre aux bénéficiaires d’ici le 15 août 2025, à l’approche du 80e anniversaire des Forces populaires de sécurité publique et des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak, Nguyên Dinh Trung, a souligné la portée plus large du programme de soutien au logement 2025 de la province, qui vise à construire ou à rénover des logements pour plus de 7.300 familles, y compris celles des bénéficiaires de la politique et des personnes ayant rendu des services méritoires.

Il a exhorté les autorités locales et les secteurs concernés à accélérer la construction et à veiller à ce que des logements de haute qualité soient livrés sans délai à ceux qui en ont besoin.

VNA/CVN