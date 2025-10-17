Lê Ngoc Quang nommé secrétaire du Comité du Parti de la ville Dà Nang

Le Comité du Parti de la ville de Dà Nang (Centre) a organisé le 16 octobre, une conférence pour annoncer la décision du Bureau politique en matière de personnel. L’événement s’est tenu en présence de Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation du Comité central.

>> Un membre du Politburo se rend dans la province de Quang Tri

>> La province de Quang Tri ambitionne de devenir un pôle de croissance du Centre

>> Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement : un débat en groupe

Photo : Anh Dung/VNA/CVN

Lors de la conférence, Lê Minh Hung a remis la décision du Bureau politique portant sur la mutation, l’affectation et la désignation de Lê Ngoc Quang, membre du Comité central et secrétaire du Comité du Parti de Quang Tri, au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang pour le mandat 2025-2030.

En remettant la décision, Lê Minh Hung a hautement apprécié les qualités et compétences de Lê Ngoc Quang, un cadre bien formé, ayant fait ses preuves dès la base et occupé de nombreux postes à responsabilité à différents niveaux. Il a souligné que Lê Ngoc Quang possède une solide expérience dans le travail d’organisation du Parti, fait preuve de détermination, de proximité avec la base et de capacité à fédérer et rassembler les collectifs.

Il a toujours bien accompli ses tâches confiées, contribuant notablement au développement des organes et de la localité. Sur les divers postes qu’il a exercés, il a toujours démontré son sens de l’enthousiasme, de détermination de développement des localités où il a travaillé.

Il a demandé au comité exécutif, à la permanence du Comité municipal du Parti, aux échelons et aux secteurs de l’organisation du Parti de la ville de soutenir les missions de Lê Ngoc Quang dans le but de développer fortement Dà Nang dans les temps à venir.

Le chef de la Commission d’organisation du Comité central a appelé le nouveau secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang à promouvoir les réalisations de l'héroïque terre de Quang Nam, avec comme objectif ultime de construire une ville civilisée et moderne avec une qualité de vie élevée et d'en faire un pôle de croissance du Vietnam.

Lê Minh Hung a par ailleurs souligné l’importance de mettre en œuvre les orientations du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général du Parti, notamment la Résolution du Congrès de l’organisation du Parti de la ville pour s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés.

Dans son discours d’acceptation, le nouveau secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Lê Ngoc Quang, s'est engagé à étudier rapidement la situation de la ville, à redoubler d'efforts et à maintenir un esprit constant de responsabilité, de dévouement et de service au bénéfice du développement de la ville et du bien-être de ses habitants.

Il a exprimé l'espoir que, dans les temps à venir, le gouvernement central, les ministères, les secteurs et la Vᵉ Région militaire continueront de prêter attention, d'orienter et d'apporter leur soutien à Dà Nang. L'objectif est de créer les conditions favorables pour que la ville puisse promouvoir davantage son potentiel et ses avantages, et affirmer son rôle de force motrice du développement dans la région et dans tout le pays.

Né en 1974 dans la ville de Thanh Hoa, Lê Ngoc Quang a occupé de nombreux postes importants, notamment directeur général de la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Binh. Le 23 juin 2025, il a été nommé secrétaire du Comité du Parti de la nouvelle province de Quang Tri après la fusion des provinces de Quang Tri et Quang Binh, puis reconduit à ce poste en octobre 2025, pour le mandat 2025-2030.

VNA/CVN