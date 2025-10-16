Le chef du Parti, Tô Lâm, remet l'Ordre Hô Chi Minh à la première Région militaire

Ce jeudi après-midi 16 octobre, à Thai Nguyên, le secrétaire général du Parti, également secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la fondation des forces armées de la 1 re Région militaire (16 octobre 1945 - 2025) et à la remise pour la deuxième fois de l'Ordre de Hô Chi Minh à cette unité.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné que la 1re Région militaire de Viêt Bac a toujours été considérée comme une zone stratégiquement importante, choisie par l'Oncle Hô et le Comité central du Parti comme base révolutionnaire.

Cette région a également été le berceau de décisions historiques ayant conduit à la Révolution d'août 1945 et à la résistance contre les colonialistes français, ce qui lui a valu les titres de "berceau de la révolution" et de "capitale de la résistance".

Afin de mener à bien les missions confiées par le Parti, l'État et l'armée, de promouvoir ses nobles traditions, de mériter les nobles distinctions qui lui ont été décernées et d'exercer efficacement ses fonctions et obligations en tant qu'unité opérationnelle et stratégique du ministère de la Défense dans une région clé du pays, le secrétaire général Tô Lâm a demandé à la 1ʳᵉ Région militaire de comprendre et d'appliquer rigoureusement et scrupuleusement les directives et politiques du Parti ainsi que les lois et règlements de l'État.

Il est nécessaire de construire une zone défensive solide au sein de la 1re Région militaire, d'établir une solide posture de défense populaire, en étroite collaboration avec la posture de sécurité populaire, et de renforcer en particulier la "position du cœur du peuple" dans la région, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de lier le développement économique à la consolidation de la défense et de la sécurité nationales ; de préserver fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, y compris ses mers et ses îles, à tout moment et à distance ; et de maintenir un environnement pacifique et stable dans les zones frontalières au service de l'édification et du développement nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné la nécessité de bien comprendre les points de vue et les orientations du Parti sur les affaires militaires et de défense nationale, et de bien comprendre les missions de sauvegarde de la Patrie dans le nouveau contexte, en particulier les grandes orientations en matière de défense et de travail militaire définies par le 13ᵉ Congrès national du Parti et celles présentées dans le projet de rapport politique qui sera soumis au 14ᵉ Congrès.

Le secrétaire général a encouragé la construction d'une armée "compacte, forte, disciplinée, moderne et hautement opérationnelle", tout en promouvant des projets combinant économie, défense et bien-être social. Il a aussi souligné l'importance d'envoyer les soldats en formation de terrain "pour s'impliquer dans la vie locale, aider la population à améliorer ses conditions de vie et développer l'économie".

VNA/CVN