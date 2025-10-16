Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite officielle en Finlande

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectueront une visite officielle en République de Finlande du 20 au 22 octobre 2025.

>> Le Vietnam renforce la coopération avec la Finlande et l’Espagne

>> Le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec la Finlande

>> Le chef de l'État accueille les nouveaux ambassadeurs étrangers au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectueront une visite officielle en République de Finlande du 20 au 22 octobre 2025.

Cette visite sera effectuée à l'invitation du président de la République de Finlande, Alexander Stubb, selon un communiqué du ministère vietnamiens des Affaires étrangères.

VNA/CVN