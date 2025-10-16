Mandat 2025-2030

Trân Tiên Dung élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên

Après trois jours de travail sérieux et efficaces, du 14 au 16 octobre, le 15 e Congrès de l'organisation du Parti de la province de Diên Biên pour le mandat 2025-2030 s'est conclu avec succès.

Le Congrès a élu un Comité provincial du Parti de 52 membres. Lors de sa première session, le Comité a élu un Bureau permanent composé de 14 membres. Trân Tiên Dung a été élu secrétaire du Comité provincial pour le mandat 2025-2030.

Au nom du nouveau Comité provincial du Parti de Diên Biên, Trân Tiên Dung a affirmé que ce Comité mettra en œuvre de manière rigoureuse les principes de centralisme démocratique, renforcera ses capacités de direction et sa combativité, et concrétisera les résolutions du Congrès. Le Comité entend promouvoir l'esprit de Diên Biên Phu pour impulser le développement durable de la province.

Le Congrès a également élu une délégation de 17 délégués titulaires et deux suppléants pour participer au 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le 15e Congrès de l'organisation provinciale du Parti de Diên Biên a adopté une Résolution visant à accélérer le développement socio-économique dans les années à venir. La province ambitionne une croissance annuelle de 10 à 11 %, un produit régional brut par habitant de 115 millions de dôngs d'ici 2030 et plus de 8 millions de visiteurs sur la période 2026-2030.

D'ici 2030, la province s'efforcera de devenir une localité au développement fondé sur une économie verte, intelligente et durable ; l'un des centres touristiques de la région.

La province mettra l'accent sur l'investissement dans les infrastructures de transport, soutiendra et développera une gamme diversifiée de produits touristiques de haute qualité et attrayants.

