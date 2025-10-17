Exercice conjoint de protection frontalière entre le Vietnam et le Laos

Le commandement des gardes-frontières de la province de Quang Tri et le commandement militaire de la province de Savannakhet (Laos) ont organisé conjointement un exercice de protection des frontières visant à prévenir l’immigration clandestine et les mouvements transfrontaliers le long de la frontière entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

Le scénario simulé impliquait une quarantaine de foyers de minorités ethniques, comptant 150 membres au Vietnam, incités par des éléments hostiles à migrer illégalement via les zones sous contrôle de la garde-frontière de Thuân, de la garde-frontière du poste-frontière international de Lao Bao, de la garde-frontière de Thanh dans la province de Quang Tri.

Cette zone se situe en face des districts de Sepon et de Nong, dans la province de Savannakhet, au Laos. Le groupe aurait amené ses enfants et ses biens dans l’intention de traverser librement la frontière.

Pour faire face à la situation, les deux parties ont mis en place un poste de commandement conjoint au poste-frontière international de Lao Bao, ordonnant aux postes-frontières vietnamiens et aux unités frontalières lao concernés de se coordonner avec les autorités locales pour établir des points de contrôle le long de la frontière. Les forces ont également lancé des campagnes de communication afin de sensibiliser les habitants aux complots des instigateurs et de les encourager à rentrer chez eux et à stabiliser leur situation.

Selon les organisateurs, l’exercice s’est déroulé avec succès, conformément aux objectifs et aux scénarios fixés, garantissant la sécurité tout au long du déroulement. Il a également permis aux deux parties d’acquérir une précieuse expérience en matière de gestion et de protection de la frontière commune.

Le général de brigade Vo Tiên Nghi, commandant adjoint des gardes-frontières vietnamiens, a salué la coordination et le fonctionnement du mécanisme conjoint, qui, selon lui, reflétait la situation réelle sur le terrain et était conforme aux politiques et aux cadres juridiques de chaque pays. Cet exercice, a-t-il ajouté, a posé des bases importantes pour le renforcement de la coopération entre les deux parties afin de maintenir une frontière sûre et bien gérée.

Le colonel Amphan Xayyasoubat, directeur adjoint du Département des garde-frontières de l’État-major général de l’Armée populaire lao, a souligné que le soutien opportun et le partage d’expérience pratique des gardes-frontières vietnamiens avaient contribué de manière significative au renforcement des forces des gardes-frontières lao.

Cet exercice, a-t-il déclaré, a non seulement permis d’améliorer la capacité des forces à accomplir de nouvelles missions, mais a également renforcé la paix, la stabilité et l’amitié à la frontière, approfondissant ainsi la solidarité et l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN