La victoire du Tây Nguyên et le développement de Dak Lak mis en lumière

Un symposium sur le thème "La victoire du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) en 1975 et un demi-siècle de croissance et de développement de Dak Lak" s’est tenu le mercredi 5 mars dans la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak.

Photo : VNA/CVN

Un symposium sur le thème "La victoire du Tây Nguyên en 1975 et un demi-siècle de croissance et de développement de Dak Lak" s’est tenu le mercredi 5 mars dans la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak, attirant plus de 500 délégués, dont des révolutionnaires vétérans, des officiers de haut rang, des héros des Forces armées populaires et des témoins historiques.

L’événement fait partie des activités marquant le 50e anniversaire de la victoire du Tây Nguyên et s’oriente vers le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Le général de corps d’armée Lê Huy Vinh, vice-ministre de la Défense, a passé en revue les étapes importantes de la campagne du Tây Nguyên, lancée le 4 mars 1975, qui a duré un mois et a libéré toute la région des Hauts plateaux du Centre et certaines localités de la côte du Centre.

Sacrifices consentis pour la libération nationale

Le succès de la campagne a ébranlé les défenses ennemies dans le Sud, créant des conditions favorables sans précédent pour la victoire finale le 30 avril 1975.

Le général de corps d’armée Lê Huy Vinh a déclaré que l’événement offrait une plate-forme de réflexion sur l’histoire du Vietnam, honorant les sacrifices consentis pour la libération nationale et célébrant les réalisations de Dak Lak au cours des 50 dernières années, tout en esquissant des stratégies pour la croissance continue de la province et en inspirant le patriotisme et l’autonomie de la génération actuelle.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont discuté de sujets clés, notamment des réflexions et des leçons tirées de la campagne du Tây Nguyên, du rôle des principales unités de force et de leur pertinence pour le développement du Corps 34, de l’art de la tromperie utilisé dans la campagne et de la victoire de Buôn Ma Thuôt comme frappe préventive contre l’administration et l’armée de Saigon.

Ils ont souligné les réalisations du développement de Dak Lak au cours des 50 dernières années, soulignant la nécessité de promouvoir l’esprit de la victoire du Tây Nguyên et de continuer à faire de Buôn Ma Thuôt un centre urbain régional. Ils ont également discuté des mesures visant à renforcer les forces armées dans la région militaire 5 et à développer des ressources humaines de haute qualité pour stimuler le progrès socio-économique dans la région.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Dak Lak, Nguyên Dinh Trung, a déclaré que les leçons tirées de la victoire du Tây Nguyên continueront d’être promues pour faire de Dak Lak une localité riche, civilisée et culturellement riche.

En marge du symposium, une délégation du ministère de la Défense a rendu visite à d’anciens responsables provinciaux et à des personnalités qui ont contribué à la construction de Dak Lak et leur a offert des cadeaux.

La délégation a également financé la construction de cinq maisons destinées aux ménages bénéficiaires de politiques sociales et de dix maisons destinées aux ménages nécessiteux, tout en offrant des cadeaux aux ménages pauvres et aux familles bénéficiaires de politiques sociales, et en rendant hommage aux soldats tombés au combat au monument et au cimetière des martyrs de Dak Lak.

VNA/CVN