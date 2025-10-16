Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis sur ses résultats en matière de lutte contre la traite des êtres humains

Le Vietnam salue l'évaluation objective des États-Unis concernant les résultats positifs obtenus par le pays ces dernières années dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a déclaré, le 16 octobre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, en réponse à une question concernant les commentaires du Vietnam relatifs au Rapport 2025 sur la traite des êtres humains dans le monde publié par le Département d'État américain, dans lequel le Vietnam est mentionné.

Le Vietnam a mis et met en œuvre les principales orientations de son Programme national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2021-2025, avec vision à 2030.

Parmi les mesures phares figurent l'adoption de la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (2024), le renforcement de l'enquête, des poursuites et du jugement des affaires de traite, ainsi que l'identification et l'assistance aux victimes. Le pays s'emploie également à répondre rapidement aux nouveaux défis liés à ce phénomène au niveau régional et mondial.

La porte-parole a ajouté que le Vietnam s'efforçait aussi de mettre en œuvre les objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM), conformément au plan d'action national approuvé en mars 2020, afin de garantir une migration transparente et la protection des droits légitimes des migrants.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Dans cet esprit, le Vietnam souhaite poursuivre une coopération étroite et un dialogue avec les États-Unis, pour une évaluation complète et positive des efforts vietnamiens, conformément à l'esprit du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable.

Toujours lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, répondant à une question d'un journaliste concernant la décision du gouvernement américain d'imposer des droits de douane sur les produits en bois et les armoires de cuisine importés - une mesure dont le Vietnam serait l'un des pays les plus affectés -, la porte-parole Pham Thu Hang, a affirmé que le Vietnam est prêt à échanger avec les autorités américaines afin de résoudre les difficultés existantes, garantir un examen objectif et équitable des informations concernées, conformément aux pratiques internationales, et ainsi favoriser la promotion des relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et les États-Unis.

"Nous nous engageons à promouvoir les activités commerciales de manière équitable et transparente, tout en protégeant les droits et intérêts légitimes des entreprises opérant et produisant au Vietnam", a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

VNA/CVN