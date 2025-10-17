Bùi Thi Minh Hoài réélue secrétaire du Comité du Parti de Hanoï

Le 18 e Congrès du Comité du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030 a annoncé dans la matinée du 17 octobre les résultats de la première réunion du Comité exécutif : Bùi Thi Minh Hoài a été réélue secrétaire du Comité du Parti de Hanoï pour ce mandat.

Photo : VNA/CVN

Ses quatre adjoints sont Trân Sy Thanh, président du Comité populaire municipal ; Nguyên Van Phong, vice-secrétaire permanent du 17e mandat ; Phùng Thi Hông Hà, vice-présidente permanente du Conseil populaire municipal ; et Nguyên Trong Dông, vice-président du Comité populaire de Hanoï.

Le Congrès a également rendu publique la composition du Comité permanent du Comité du Parti, de la Commission de contrôle et de son président pour le 18e mandat. Le Comité permanent comprend 17 membres, dont cinq du secrétariat permanent. La Commission de contrôle compte 12 membres.

Au cours de la séance du 17 octobre, les délégués ont élu les représentants officiels et suppléants au XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Née en 1965 à Ninh Binh, Bùi Thi Minh Hoài est membre du Bureau politique, députée de la XVe législature et cheffe de la délégation des députés de Hanoï. Avant sa réélection, elle occupait le poste de cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses et a exercé plusieurs fonctions importantes au sein du Parti et du gouvernement à différents niveaux.

La veille, le Congrès avait élu 75 membres du Comité du Parti de Hanoï avec un taux de suffrages très élevé ; Bùi Thi Minh Hoài avait obtenu le résultat le plus important, avec 99,27% des voix.

VNA/CVN