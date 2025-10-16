Le Premier ministre appelle la 5e Région militaire à poursuivre son héritage glorieux

Le Premier ministre a assisté le 16 octobre à une cérémonie à Dà Nang pour marquer le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces armées de la 5 e Région militaire (16 octobre 1945-2025), au cours de laquelle, celle-ci a reçu pour la troisième fois l'Ordre Hô Chi Minh, en reconnaissance de ses 80 ans de construction, de combat et de développement.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude au Président Hô Chi Minh et aux générations d'officiers et de soldats qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance nationale, la liberté et le bonheur du peuple.

Il a déclaré que la 5e Région militaire, située au carrefour de routes stratégiques, est une zone stratégique et importante pour l'économie, la politique, la défense nationale et la sécurité du pays. Elle joue un rôle essentiel dans l'accomplissement des trois fonctions de l'armée : armée de combat, armée de travail et armée de production. C'est également une zone présentant de nombreux aspects sensibles en matière de défense et de sécurité nationales, ce qui exige que la 5ᵉ Région militaire améliore constamment sa qualité globale et sa puissance de combat, et soit prête à faire face à toutes les situations, sans se laisser prendre par la passivité ni par la surprise.

Le Premier ministre a rappelé que, depuis sa création, peu après la Révolution d'août 1945, la 5e Région militaire avait été l'un des champs de bataille les plus acharnés et les plus décisifs des deux guerres de résistance.

Après la réunification nationale, la 5e Région militaire est rapidement passée des missions de guerre aux missions de paix, s'engageant dans la reconstruction, réprimant les mouvements réactionnaires, remplissant ses obligations internationales au Cambodge, contribuant à la prévention et au contrôle des catastrophes et contribuant au développement socio-économique des régions du centre et des Hauts plateaux du centre.

Photo : VNA/CVN

Conscient du nouveau contexte, porteur d'opportunités et de défis, le Premier ministre a appelé la 5e Région militaire à rester proactive et vigilante, à renforcer ses capacités de conseil stratégique en matière de défense et de sécurité et à mettre pleinement en œuvre la politique de défense des "quatre non".

Il a souligné la nécessité de bâtir une défense nationale forte et citoyenne, liée à la sécurité et à l'unité du peuple. Le Premier ministre a également demandé à la 5e Région militaire d'améliorer la formation, les exercices et la préparation au combat ; de promouvoir la recherche scientifique, l'innovation et la transformation numérique ; et de moderniser ses équipements et ses tactiques afin de répondre efficacement aux défis de sécurité, traditionnels et non traditionnels.

Parallèlement, la 5e Région militaire doit continuer à remplir son rôle d'armée de travail et de production, en améliorant les conditions de vie des officiers et des soldats, en promouvant les mouvements de gratitude et en renforçant le lien durable entre l'armée et le peuple. Il a également appelé à une diplomatie de défense active avec les forces armées du Laos et du Cambodge afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération le long des frontières communes.

Le chef du gouvernement a conclu en affirmant que les 80 ans d'histoire de la 5e Région militaire constituent une épopée héroïque de patriotisme, de résilience et de dévouement à l'indépendance et à la liberté, source inestimable de fierté et de force pour les générations futures.

VNA/CVN