Bùi Thanh Son rencontre son homologue russe et plusieurs entreprises énergétiques à Moscou

Dans le cadre de sa visite de travail et de sa participation au Forum "Semaine de l'énergie russe" à Moscou, le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a eu une séance de travail le 15 octobre avec son homologue russe Alexander Novak.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a salué la participation active de la délégation vietnamienne au forum, affirmant que la Russie attache une grande importance au renforcement du Partenariat stratégique global avec le Vietnam. Il a salué les avancées positives récentes dans la coopération économique et commerciale bilatérale, en particulier les résultats concrets obtenus par les deux parties dans le domaine de la coopération énergétique et pétrolière.

Alexander Novak a souligné que le gouvernement russe accorde une attention particulière et veille à ce que les ministères, les secteurs et les autorités locales mettent en œuvre rapidement et efficacement les accords conclus dans le cadre des visites des dirigeants de haut niveau des deux pays, en se concentrant sur la résolution des questions en suspens afin de renforcer l'efficacité de la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a réaffirmé la détermination du Vietnam à renforcer le partenariat stratégique globale entre les deux pays. Il a salué les efforts conjoints des ministères et secteurs des deux pays pour renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine de la sécurité énergétique.

Les deux parties ont constaté les progrès réalisés depuis la visite en Russie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et sont convenues d'accélérer l'exécution des protocoles et accords sur l'exploration et l'exploitation pétrolières signés en mai et entrés en vigueur en octobre 2025. Elles envisagent également d'élargir leur coopération à l'énergie verte, éolienne et renouvelable, ainsi qu'aux services, infrastructures et logistique énergétiques.

En marge du forum, Bùi Thanh Son a rencontré les dirigeants de plusieurs grandes entreprises russes du secteur énergétique, dont Zarubezhneft, Novatek et Rosatom. Il a salué leurs efforts pour promouvoir des projets concrets au Vietnam et a affirmé le soutien du gouvernement vietnamien à une coopération équilibrée et conforme au droit international.

Les responsables d'entreprises russes ont réaffirmé considérer le Vietnam comme un marché stratégique et se sont engagés à renforcer la coopération bilatérale dans le pétrole, l'énergie nucléaire civile et la sécurité énergétique, contribuant ainsi au développement durable du Vietnam.

En marge du Forum "Semaine de l'énergie russe", le 14 octobre, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a rendu visite au personnel de l'ambassade et à la communauté vietnamienne en Russie. Il a remis, au nom du Premier ministre, un satisfecit à l'ambassade pour ses contributions au renforcement du Partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

VNA/CVN