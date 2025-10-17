Le Comité du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030 compte 75 membres

Le 18 e Congrès du Comité du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030 a élu jeudi 16 octobre 75 membres du Comité du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030.

>> Ouverture du 18e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï

>> Le chef du Parti appelle à une réflexion audacieuse pour façonner l’avenir de Hanoï

>> Bùi Thi Minh Hoài réélue secrétaire du Comité du Parti de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï du 17e mandat, a été réélue avec le plus grand nombre de voix, obtenant 99,27%.

Le comité nouvellement élu a ensuite tenu sa première réunion pour élire son comité permanent, son secrétaire, ses secrétaires adjoints, sa commission d’inspection et le président de la commission d’inspection.

La préparation du personnel pour le congrès, le Comité municipal du Parti a scrupuleusement respecté et appliqué les règlements du Parti, les directives du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, a fait savoir Nguyên Van Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du 17e mandat dans son rapport sur la proposition de personnel pour le 18e Comité municipal du Parti.

Le Comité municipal du Parti a pleinement mis en œuvre toutes les mesures et procédures prescrites afin de garantir l’objectivité, la démocratie, la transparence et l’ouverture. Le plan du personnel soumis au congrès a été examiné par les autorités compétentes et approuvé par le Politburo, a-t-il indiqué.

Les candidats doivent faire preuve d’un grand caractère politique et d’une loyauté absolue envers les intérêts du Parti, de l’État et du peuple, défendre fermement le marxisme-léninisme, la pensée Hô Chi Minh et la politique de rénovation du Parti,

Ils doivent faire preuve d’une moralité et d’un style de vie exemplaires, observer scrupuleusement les règlements du Parti, les principes de centralisme démocratique, de critique et d’autocritique, de discipline organisationnelle et d’un sens aigu des responsabilités dans leur travail, tout en préservant l’unité interne.

Les candidats doivent avoir la capacité de concrétiser et de mettre en œuvre efficacement les orientations, les politiques et les lois du Parti ; avoir une vision nouvelle, une pensée globale, une vision du capital et l’esprit d’action de Hanoi.

Ils doivent également posséder les qualifications professionnelles, les connaissances théoriques politiques et les compétences en gestion d’État nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées ; avoir une bonne santé pour exercer leurs fonctions et satisfaire aux règlements du Parti concernant l’âge de nomination et de candidature.

VNA/CVN