Ninh Binh brille de mille feux aux TripAdvisor Choice Awards 2025

>> TripAdvisor invite à une excursion d’une journée à Ninh Binh en bateau et à vélo
>> La pagode Bai Dinh reçoit la distinction "Travellers’ Choice 2025" de TripAdvisor
>> Top 10 des lieux les plus captivants du Vietnam
|Une vue du complexe paysager pittoresque de Tràng An, province septentrionale de Ninh Binh.
|Photo : VNA/CVN
Le prix illustre de manière éclatante la capacité de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel et naturel mondial de Tràng An, tout en affirmant la renommée de Ninh Binh sur la carte touristique internationale.
Tam Côc-Bich Dông et la pagode Bai Dinh ont quant à elles été classées parmi les destinations exceptionnelles 2025, une distinction qui les place parmi les 10 % des attractions les plus prisées au monde.
Ninh Binh a enregistré une performance touristique remarquable au cours des neuf premiers mois de l'année, attirant 16,8 millions de visiteurs, soit une hausse annuelle de 27,9%. Le chiffre d'affaires généré avoisine les 17.900 milliards de dôngs (environ 688 millions de dollars).
Forte de ces réalisations et de sa renommée mondiale, Ninh Binh s'impose comme une destination incontournable du tourisme patrimonial, écologique, culturel et religieux en Asie du Sud-Est. La province vise désormais 30 millions de visiteurs d'ici 2030, dont au moins 5 millions d'étrangers. Pour ce faire, Ninh Binh s'efforce de s'imposer durablement parmi les destinations touristiques les plus prisées au monde.
VNA/CVN