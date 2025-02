TripAdvisor invite à une excursion d’une journée à Ninh Binh en bateau et à vélo

Une excursion d’une journée complète à Ninh Binh au départ de Hanoï a été honorée sur la liste mondiale des meilleures expériences de TripAdvisor lors des Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things To Do.

En neuvième position, l’excursion regorge de beautés naturelles, d’éducation et d’aventures, qui aideront les visiteurs à échapper à l’agitation de Hanoï, selon la est la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde.

Photo : VNA/CVN

Vous pourrez faire de la randonnée, du vélo et des croisières autour du pittoresque village local, avec de nombreuses opportunités de photos dans des endroits pittoresques. La visite offre un mélange d’activités physiques et est guidée par un guide compétent et engageant, a-t-il écrit.

Vous visiterez Hoa Lu, autrefois capitale du Vietnam, explorerez la grotte de Mua et admirerez la vue depuis la montagne au-dessus, ferez une promenade en bateau à travers les grottes de Tam Côc et ferez du vélo à travers les champs jusqu’aux temples rupestres de la pagode Bich Dông, a-t-il poursuivi.

Avec un déjeuner local de viande de chèvre, de riz frit et de fruits locaux à bord, vous serez ravi pour un après-midi d’action, en admirant le paysage à la fois en bateau en bambou et en VTT. Observez les villageois locaux vivre leur vie quotidienne tout en appréciant une tranche plus calme de la culture vietnamienne, a-t-il ajouté.

En tête de la liste se trouve l’incontournable visite du centre-ville de Porto au Portugal, suivie de la visite privée tout compris d’Ubud en Indonésie, ainsi que d’une croisière sur les canaux d’Amsterdam tout compris avec boissons et bouchées hollandaises aux Pays-Bas.

Photo : VNA/CVN

Pour compléter la liste du top 10, on trouve la visite au lever du soleil d’Angkor Wat avec un guide de Siem Reap, une visite tout compris au Mexique, la meilleure visite de Florence en Italie, le Classic Trail Trek au Pérou, la croisière sur le Danube à Budapest en Hongrie et la plongée en apnée en Islande.

Les prix Travellers’ Choice Best of the Best récompensent le plus haut niveau d'excellence en matière de voyages. Ces prix sont décernés aux lieux qui reçoivent un grand nombre d’avis et d’opinions élogieux de la part de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois.

Ces dernières années, Ninh Binh a continuellement été classée en bonne place par les organisations nationales et mondiales. En 2020, le site de voyage américain TripstoDiscover a inclus Ninh Binh dans la liste des 14 destinations les plus attractives d'Asie. En 2022, le magazine de voyage américain Travel+Leisure l'a classée parmi les 12 plus beaux lieux de tournage d’Asie.

En 2023, le magazine américain Forbes a élu Ninh Binh comme l’une des 23 destinations les plus intéressantes au monde. En avril 2024, Ninh Binh a été classée quatrième dans le Top 10 des merveilles du monde loin des foules.

VNA/CVN