La pagode Bai Dinh reçoit la distinction "Travellers’ Choice 2025" de TripAdvisor

La pagode Bai Dinh, située dans la province septentrionale de Ninh Binh, a reçu le prix "Travellers’ Choice 2025", une distinction décernée par la plateforme mondiale de voyages TripAdvisor, a annoncé, le 10 août, le Service provincial du Tourisme.

Le prix "Travellers’ Choice 2025" met en valeur non seulement la beauté ainsi que la richesse culturelle et spirituelle de la pagode, mais aussi la qualité de ses services. Fait notable, Bai Dinh est la seule destination de la liste à arborer le badge spécial "Vérifié" (coche bleue) sur TripAdvisor, gage de fiabilité et de réputation exceptionnelles.

Photo : VNA/CVN

La pagode s’est également distinguée par un nombre particulièrement élevé d’avis et de commentaires parmi plus de huit millions de candidatures, et ambitionne désormais d’atteindre le statut "Best of the Best", la plus haute distinction de la plateforme, réservée au top 1% mondial.

Les prix "Travellers’ Choice" récompensent les établissements qui reçoivent régulièrement d’excellents avis. Les lauréats figurent ainsi parmi les 10 % des meilleures pages répertoriées sur TripAdvisor. Ce prix honore une sélection d’hébergements, d’attractions et de restaurants qui font preuve d’excellence constante en matière d’accueil.

Située dans le complexe paysager de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, la pagode Bai Dinh est célèbre pour ses nombreux records asiatiques et vietnamiens. Elle abrite notamment la plus grande statue de Bouddha en bronze doré d’Asie, le plus long couloir d’Arhats du continent, ainsi que la plus haute stupa d’Asie. Chaque année, le site attire des millions de pèlerins et de visiteurs, en particulier à l’occasion des festivités du printemps.

Cette distinction de TripAdvisor constitue une reconnaissance internationale de la qualité de l’expérience touristique et de la valeur culturelle et spirituelle de la pagode Bai Dinh en particulier, et de Ninh Binh en général. Elle salue les efforts continus de la province pour préserver son patrimoine, améliorer ses services et valoriser ses paysages, tout en contribuant à affirmer la place de Ninh Binh et du Vietnam sur la carte touristique mondiale.

Elle s’ajoute à une série de distinctions prestigieuses obtenues ces dernières années. En 2023, Ninh Binh avait été le seul représentant du Vietnam dans le top 10 des destinations les plus accueillantes au monde, selon les "Traveler Review Awards". La même année, le magazine Forbes l’avait classée parmi les 23 destinations les plus intéressantes à visiter dans le monde. En 2024, la province s’est hissée à la 4e place du "Top 10 des merveilles du monde loin des foules".

VNA/CVN