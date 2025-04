Négociations tarifaires Vietnam-États-Unis : vers un accord mutuellement bénéfique

Photo : VNA/CVN

S'adressant à la presse à Hanoï jeudi 3 avril, Ta Hoàng Linh a exprimé les regrets du ministère de l'Industrie et du Commerce concernant la décision américaine sur les tarifs douaniers, entrée en vigueur le 9 avril.

Soulignant la complémentarité des deux économies, notamment en termes de structures d'exportation et de commerce extérieur, il a souligné que les exportations vietnamiennes vers les États-Unis concurrencent principalement les produits de pays tiers, et non les produits américains, tout en offrant aux consommateurs américains des options abordables et de qualité.

Les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) appliqués par le Vietnam sur les importations s'élèvent en moyenne à 9,4%. Par conséquent, les droits de douane réciproques, pouvant atteindre 46%, que les États-Unis prévoient d'imposer sur les produits vietnamiens sont dénués de fondement scientifique et injustes, ne reflétant pas la bonne volonté et les efforts déployés par le Vietnam pour remédier au déséquilibre commercial entre les deux pays ces derniers temps, a-t-il poursuivi.

Le gouvernement, les ministères et les secteurs vietnamiens ont récemment pris des mesures proactives pour résoudre les nombreux problèmes rencontrés par les entreprises américaines opérant au Vietnam, notamment un décret réduisant les taux de la NPF, qui bénéficient à 13 catégories de produits américains. Par ailleurs, de nombreux projets d'investissement américains ont vu leurs difficultés résolues, a-t-il ajouté.

Selon la Maison Blanche, les droits de douane réciproques imposés aux partenaires commerciaux des États-Unis visent à remédier aux injustices du commerce mondial, à relocaliser la production, à renforcer la sécurité nationale et à stimuler la croissance économique. Ces droits resteront en vigueur jusqu'à ce que les déficits commerciaux et les pratiques perçues comme déloyales soient résolus.

Par conséquent, a noté Ta Hoàng Linh, le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que les deux parties disposent encore d'une marge de négociation pour parvenir à une solution mutuellement avantageuse. Dès l'annonce des droits de douane par les États-Unis, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a envoyé une note diplomatique demandant aux autorités américaines de reporter l'imposition de ces droits afin de permettre un dialogue constructif et de trouver une solution raisonnable pour les deux parties, a déclaré Ta Hoàng Linh, ajoutant que le ministère de l'Industrie et du Commerce organisait une réunion téléphonique ministérielle et des discussions techniques avec le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) dès que possible.

Photo : MCI/CVN

Selon ce responsable, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est fixé un objectif de croissance des exportations de 12% pour cette année, soit environ 450 milliards de dollars américains, grâce à la reprise de l'économie mondiale et au solide réseau de 17 accords de libre-échange (ALE) du Vietnam avec plus de 60 pays et territoires. Bien que les droits de douane américains puissent avoir des répercussions négatives sur cet objectif de croissance des exportations si les deux parties ne parviennent pas à trouver une solution positive, il a assuré que le ministère avait anticipé ces risques et préparé un plan d'action détaillé.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a soumis des propositions au gouvernement et publié des directives à l'intention des entreprises afin d'atténuer les impacts potentiels, a-t-il précisé.

Pour atteindre leurs objectifs d'exportation, Ta Hoàng Linh a appelé les entreprises à tirer parti des accords de libre-échange du Vietnam et des 70 mécanismes de coopération bilatérale, tout en se diversifiant sur de nouveaux marchés. Les États-Unis représentant 13% des importations mondiales et 30% du chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes, il a souligné l'immense potentiel des 87% restants des marchés mondiaux. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, a-t-il ajouté, intensifie ses efforts pour ouvrir ces voies.

Le ministère intensifie les négociations d'accords de libre-échange avec de nouveaux marchés tels que le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Asie centrale et d'autres marchés émergents. Il renforce également la promotion commerciale, modernise les infrastructures logistiques et développe le réseau de bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger.

Pour l'avenir, Ta Hoàng Linh a affirmé que le Vietnam restructurerait son économie et diversifierait ses marchés, ses produits et ses chaînes d'approvisionnement afin d'assurer un développement rapide et durable. La mise en œuvre de mesures concertées aidera les entreprises vietnamiennes à améliorer leur résilience face à la volatilité du commerce mondial et à maintenir la viabilité à long terme de leurs exportations.

VNA/CVN