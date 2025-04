Le Vietnam s'attend à une politique tarifaire conforme aux bonnes relations bilatérales

Droits de douane américains

L'imposition américaine de nouveaux droits de douane sur les produits vietnamiens n’est pas compatible avec les bonnes relations entre les deux pays, ni avec le souhait des peuples des deux côtés et les efforts consentis ces derniers temps par le Vietnam, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réunion destinée à évaluer l’impact de la nouvelle politique tarifaire américaine et à discuter des mesures d’adaptation.

Le chef du gouvernement a souligné que la situation actuelle montrait que la concurrence commerciale devenait plus féroce, plus compliquée et plus imprévisible.

Ces dernières années, le Vietnam a déployé de grands efforts pour mettre en œuvre des mesures synchrones et globales dans les domaines politique, diplomatique, économique et des échanges populaires pour faire face à la situation.

Dans les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et secteurs de faire preuve de sang-froid, de caractère et de mettre en place des réponses proactives, flexibles, opportunes et efficaces à toute évolution de la situation. Le but consiste à continuer à surmonter difficultés, obstacles et chocs externes comme ils l’ont fait ces dernières années dans le contexte de pandémie de COVID-19, de conflits dans de nombreux endroits du monde et de ruptures des chaînes d’approvisionnement.

Création immédiate d'une équipe d'intervention rapide

Il s’agit d’une occasion d’affirmer le caractère et la force de la nation ; de restructurer l’économie vers le développement rapide mais durable, le verdissement, la digitalisation, sur la base de la science, de la technologie et de l’innovation ; d’accélérer la construction d’une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde, substantielle et efficace ; d’élargir et de diversifier marchés, produits et chaînes d’approvisionnement ; de promouvoir la localisation ; d’exploiter marchés et ressources intérieures, a-t-il recommandé.

Le chef du gouvernement a souligné que l’objectif de croissance du PIB de 8% ou plus en 2025 resterait inchangé.

En plus de diriger des mesures globales, harmonieuses, raisonnables et efficaces, à court et à long termes, avec la partie américaine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé la création immédiate d’une équipe d’intervention rapide sur cette question.

Ce groupe sera dirigé par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, tandis que son homologue Hô Duc Phoc assumera la responsabilité principale et coordonnera avec ministères et secteurs pour écouter les opinions des entreprises, dont les grands exportateurs.

