Victoire du 30 avril - une source d'encouragement pour les pays du monde

La victoire de l'armée et du peuple vietnamiens le 30 avril 1975 demeure une source d'inspiration et d'encouragement durable pour les luttes de libération nationale, d'indépendance et de liberté de nombreux pays à travers le monde, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), Jorge Kreyness.