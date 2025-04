Le Vietnam et l’Ouzbékistan renforcent leur amitié traditionnelle

Après leur visite officielle en Arménie, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et son épouse effectueront une visite officielle en Ouzbékistan, où ils participeront à la 150 e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) dans ce pays.

Il s'agit de la première visite officielle et de la visite de plus haut niveau du président de l'AN vietnamienne en Ouzbékistan depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Cette visite contribuera à renforcer la confiance politique, à promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et à porter les liens bilatéraux à un nouveau niveau.

La coopération entre les organes législatifs vietnamien et ouzbékistanais est également encouragée par des contacts réguliers au sein de forums et de conférences multilatéraux. En 2023, l'Oliy Majlis, le parlement bicaméral de l'Ouzbékistan, a créé un groupe d'amitié parlementaire Ouzbékistan - Vietnam et a proposé au Vietnam de créer un groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Ouzbékistan afin de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs et les législateurs des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Bien que le Vietnam et l'Ouzbékistan aient établi des relations diplomatiques le 17 janvier 1992, les liens bilatéraux ont été cultivés depuis 1950, alors que l'Ouzbékistan faisait encore partie de l'Union soviétique. Ces 75 dernières années, l'amitié et la coopération multiforme se sont développées vigoureusement, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Russie, en Ouzbékistan et en Arménie, Dang Minh Khôi.

Les deux pays maintiennent également une coordination au sein des forums internationaux et régionaux, notamment les Nations unies, l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum pour l'interaction et les mesures de confiance (CICA).

Sur le plan politique, les deux pays maintiennent un mécanisme de consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, dont la 6e édition s'est tenue les 3 et 4 mars en Ouzbékistan. Ils ont également créé un mécanisme de Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, dont le président sera un ministre. La 8e réunion de ce comité est prévue pour 2025 au Vietnam.

Forte croissance des échanges commerciaux bilatéraux

Sur le plan économique et commercial, la coopération entre le Vietnam et l'Ouzbékistan, bien qu'affichant des signes positifs, demeure en deçà de son potentiel. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 202 millions de dollars, marquant une hausse de 26,5% par rapport à l'année précédente. Le Vietnam compte actuellement cinq projets en Ouzbékistan, pour un investissement cumulé de 4,4 millions de dollars.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que le Vietnam et l'Ouzbékistan disposent d'une marge de progression considérable pour renforcer leur coopération. Afin de stimuler les échanges bilatéraux dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme et des échanges interpersonnels, elle a insisté sur la nécessité d'améliorer les liaisons de transport.

Dans le contexte du développement dynamique des deux pays, la visite officielle du président de l'AN, Trân Thanh Mân, et de son épouse en Ouzbékistan, revêt une importance particulière, marquant une nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite, le président de l'AN vietnamienne et les dirigeants ouzbeks aborderont les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Trân Thanh Man rencontrera également d'importantes entreprises ouzbèkes et participera à un forum d'affaires Vietnam - Ouzbékistan.

L'ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné que la visite officielle du président de l'AN, Trân Thanh Mân, et de son épouse en Ouzbékistan, contribuera non seulement à consolider les relations traditionnelles entre les deux pays, mais aussi à dynamiser la coopération bilatérale.

VNA/CVN