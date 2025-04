La visite du président de l'AN du Vietnam vise à renforcer ses liens avec l'Ouzbékistan et l'Arménie

Les visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, consolideront les liens d'amitié traditionnelle entre les parties et porteront leur coopération à de nouveaux sommets.

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Russie, qui exerce également ses fonctions en Ouzbékistan et en Arménie, Dang Minh Khôi, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information à l'occasion de la visite du plus haut législateur du Vietnam dans ces deux pays, qui se déroule du 2 au 8 avril.

Pour rappel, le 30 janvier 1950, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec l'Union soviétique, dont l'Arménie et l'Ouzbékistan. Au cours des 75 dernières années, les deux pays ont soutenu le Vietnam, en particulier à ses débuts en tant que pays indépendant.

La visite officielle de Trân Thanh Mân marque le premier voyage d'affaire dans les deux pays du président de l'Assemblée nationale du Vietnam et d'un haut dirigeant vietnamien, démontrant l'engagement du pays à maintenir et à renforcer les relations d'amitié et à rechercher de nouvelles opportunités de coopération, a déclaré Dang Minh Khôi.

Durant son séjour, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, va rencontrer les dirigeants des deux pays. Outre le renforcement de la coopération interparlementaire, l'échange d'expériences en matière de renforcement des institutions et de législation, et le renforcement des liens entre les groupes d'amitié parlementaires, le dirigeant se concentrera sur l'échange de principes et de mesures spécifiques pour élargir davantage la coopération bilatérale dans tous les secteurs, y compris la politique, l'économie, le commerce, la culture, l'éducation et la formation.

Notant que les échanges commerciaux du Vietnam avec l'Arménie sont évalués à environ 500 millions de dollars et avec l'Ouzbékistan à environ 200 millions de dollars, il a déclaré que les deux parties n'avaient pas pleinement exploité leur potentiel.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans le cadre du voyage d'affaire, les gouvernements des pays organiseront un forum d'affaires qui réunira de nombreuses entreprises, publiques et privées, pour discuter de coopérations spécifiques.

Par exemple, les discussions avec les responsables arméniens porteront sur les échanges concernant la production de téléphones, de composants électroniques, de textiles et de produits agricoles et aquacoles. Avec l’Ouzbékistan, les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de l’exploitation minière, de l’agriculture et de la fabrication textile seront abordés.

En outre, de nombreuses activités d’échange seront menées entre des ministères et des localités des pays. L'ambassadeur vietnamien a révélé que l'Ouzbékistan souhaitait se connecter à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) par l'intermédiaire du Vietnam et servir de pont reliant le Vietnam à l'Europe.

Faisant référence aux communautés vietnamiennes en Ouzbékistan et en Arménie, il a noté que leur nombre est actuellement très faible. Après l’effondrement de l’Union soviétique, le nombre de Vietnamiens dans ces deux pays a diminué de façon spectaculaire, mais a récemment augmenté à nouveau.

Il s'est dit confiant qu'avec la coopération entre les pays, en particulier après les visites de Trân Thanh Mân, ainsi que le potentiel et les opportunités de collaboration économique et commerciale, le nombre de Vietnamiens augmentera rapidement à l'avenir.

VNA/CVN