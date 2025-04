Le Vietnam et les États-Unis envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales

Lors de la réception, le leader du Parti a hautement apprécié les progrès réalisés dans les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le développement constant des liens économiques, commerciaux et d’investissement.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné la mise en œuvre effective de la déclaration conjointe et du plan d’action pour le partenariat stratégique global, au service des intérêts communs des deux nations et pour la paix, la coopération et le développement durable dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué les efforts déployés par M. Knapper et le personnel de l’ambassade des États-Unis pour promouvoir et mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les initiatives de coopération dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis. Ces accords visent à renforcer les relations de haut niveau, à instaurer et consolider la confiance politique et à élargir la coopération dans tous les domaines, notamment les affaires, la culture et l’éducation.

Il a déclaré que les ministères, secteurs et agences vietnamiens concernés répondent activement aux préoccupations actuelles des États-Unis. Il a souligné l’engagement du Vietnam à encourager l’importation de produits américains dont le pays a besoin, notamment de produits agricoles, de gaz naturel liquéfié et de produits de haute technologie.

Le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention constante à la création d’un environnement d’investissement favorable et soutiennent les entreprises étrangères, y compris américaines, dans le développement de leur coopération et de leurs investissements au Vietnam, afin de maintenir une relation économique équilibrée et une croissance durable, et d’apporter des bénéfices tangibles aux populations des deux pays, a-t-il déclaré.

Pour sa part, M. Knapper a affirmé que l’intérêt et le soutien des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, ainsi que la coordination des ministères et des secteurs du Vietnam, ont été une motivation importante pour le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis ces dernières années et pour les années à venir.

Les États-Unis apprécient le partenariat stratégique global avec le Vietnam et espèrent que les deux pays continueront de renforcer et d’approfondir leur coopération afin d’apporter des avantages tangibles à leurs populations, a-t-il déclaré.

Le diplomate a déclaré que les États-Unis accordent une grande importance à la politique étrangère d’indépendance et d’autonomie du Vietnam et soutiennent toujours le Vietnam dans le maintien de son rôle et de son influence croissants dans la promotion de la paix et de la coopération dans la région et dans le monde. Il a décrit un Vietnam "fort, indépendant, prospère et résilient" comme un contributeur positif à la paix et à la stabilité régionales et mondiales, ajoutant que les États-Unis soutiennent systématiquement cette cause.

M. Knapper a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens pour avoir répondu efficacement aux préoccupations des États-Unis. Il a également salué les mesures concrètes prises par le Vietnam pour promouvoir des relations commerciales harmonieuses et durables avec les États-Unis.

Il a affirmé que les entreprises et partenaires américains attachent de l’importance à la coopération économique, commerciale et d’investissement avec le Vietnam, reconnaissant ce pays d’Asie du Sud-Est comme l’un des partenaires clés de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Il a également souligné que le marché vietnamien offre de nombreuses opportunités aux produits et services américains.

Il s’est engagé à s’efforcer d’inciter les agences américaines compétentes à coordonner leurs efforts avec le Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique global sur tous les piliers, en favorisant notamment les réunions de haut niveau, le développement d’une coopération concrète dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, de la défense et de la sécurité, de l’éducation et de la formation, de la gestion des questions d’immigration, de la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale, et dans d’autres domaines prioritaires.

VNA/CVN