La visite officielle du président burundais au Vietnam contribuerait à dynamiser la coopération bilatérale

Le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 3 au 6 avril, sur l'invitation du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse.

Le président burundais Évariste Ndayishimiye attendu au Vietnam

Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (16 avril), témoignant de leur volonté de renforcer la coopération dans divers domaines.

Le Vietnam et le Burundi partagent des similitudes historiques et culturelles. Le Burundi considère le Vietnam comme un modèle dans la lutte pour la libération nationale ainsi que dans la construction et le développement nationaux. Les deux pays entretiennent une coopération active à travers des échanges de haut niveau. Notamment, en mai 2024, le Vietnam a nommé Juvenal Sakubu, un homme d'affaires de renom au Burundi, au poste de consul honoraire du Vietnam à Bujumbura. L'ambassadrice du Vietnam en Tanzanie et au Burundi, Vu Thanh Huyên, a souligné le rôle important de Juvenal Sakubu dans le renforcement des relations bilatérales.

En outre, les deux pays se soutiennent régulièrement au sein des forums des Nations Unies et des organisations internationales. Récemment, le Burundi a soutenu le Vietnam pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, ainsi que du Comité du patrimoine mondial (WHC) pour le mandat 2023-2027.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Burundi ont dépassé les 2 millions de dollars en 2024, avec des exportations vietnamiennes d'équipements et de composants électroniques, et des importations burundaises de minerais et d'aliments pour bétail.

Un point positif dans la coopération entre les deux pays est le projet d'investissement du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) sur le marché burundais, a déclaré l'ambassadrice Vu Thanh Huyên.

Viettel a investi au Burundi depuis 2013 sous la forme d'une coentreprise, dont il détient 85% du capital social. En juin 2015, cette coentreprise a officiellement lancé son réseau mobile sur l'ensemble du territoire burundais sous la marque Lumitel. Après 10 ans d'activité, Lumitel est devenu le principal opérateur télécommunication du pays, détenant la première part de marché au Burundi. L'entreprise figure parmi les plus grands contributeurs au budget de l'État burundais et assure des emplois stables à plus de 60.000 travailleurs, ainsi que 100.000 emplois indirects. Elle s'engage également activement dans des initiatives sociales et humanitaires à travers le pays.

Son rôle clé dans le renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Burundi est hautement apprécié par les dirigeants burundais, faisant de Lumitel un véritable pont entre les deux nations.

Les deux pays ont signé des accords importants, notamment l'exemption de visa diplomatique en juin 2022 et un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'information et de la communication en décembre 2024. La communauté vietnamienne au Burundi compte une trentaine de membres, principalement employés par Viettel.

Selon l'ambassadrice Vu Thanh Huyên, le Burundi possède un fort potentiel agricole, notamment dans l'exportation de café, de thé et d'autres produits. Son gouvernement s'emploie à moderniser et diversifier la production agricole, tout en développant l'exploitation minière, notamment de l'or, du nickel et des terres rares. Avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en 2021, les opportunités de commerce entre le Vietnam et l'Afrique se renforcent.

De plus, grâce à une volonté politique affirmée et un potentiel économique prometteur, les relations bilatérales continueront de se développer, contribuant à la prospérité des deux pays et de leurs régions respectives.

