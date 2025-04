Un plan global est nécessaire pour créer les percées scientifiques et technologiques

Pour mettre en œuvre avec succès la résolution N°57 du Politburo du Parti sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, le Vietnam a besoin d’un plan global, d’une vision à long terme et de la participation active de divers secteurs et acteurs économiques, selon Hà Son Tùng, spécialiste senior et directeur adjoint du département des technologies optiques avancées de l’Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR).

Dans un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour, Hà Son Tùng a souligné le rôle du gouvernement pour rapprocher les entreprises et la communauté scientifique, en veillant à ce qu’elles poursuivent un objectif commun.

Ce terrain d’entente implique non seulement la compréhension de l’innovation, mais aussi sa mise en œuvre concrète et sa coordination, a-t-il déclaré, estimant que cela nécessite un leadership gouvernemental dans trois domaines : la stratégie, les mécanismes et la gestion.

Concernant la stratégie, le Vietnam doit identifier les secteurs clés d’investissement, a déclaré l’expert, conseillant au pays d’adopter une stratégie adaptée pour le développement des semi-conducteurs et de l’IA afin de s’intégrer à la chaîne de valeur mondiale, tout en garantissant une vision à long terme pour investir stratégiquement dans des domaines émergents à fort potentiel, comme les technologies quantiques.

Sur le plan des mécanismes, il est urgent de créer un cadre juridique stimulant l’engagement des entreprises et des chercheurs, a-t-il ajouté. Il y a quelques années, le Vietnam a introduit des mécanismes de test flexibles, également appelés «bacs à sable», pour la technologie blockchain. C’est l’une des raisons de l’essor des applications blockchain dans le pays, avec des startups de renommée mondiale comme Axie Infinity et Kyber Network, a souligné Hà Son Tùng.

En matière de gestion, l’essentiel est de créer une synergie entre les chercheurs scientifiques et les entreprises vietnamiennes afin de produire des projets à forte valeur économique.

Hà Son Tùng a également cité les leçons tirées du parcours d’innovation de Singapour, qui a connu un succès économique et technologique exceptionnel au cours des 50 dernières années malgré ses ressources limitées. Il a souligné que l’éducation est essentielle à la réussite du pays, soulignant que Singapour a élaboré une stratégie à long terme pour renforcer les compétences de sa main-d’œuvre, en se concentrant sur les secteurs de la demande du marché et de la formation professionnelle.

Attraction d’investissements intelligents

Par ailleurs, Singapour accorde une grande importance à l’attraction d’investissements intelligents. Partant d’un contexte économique difficile, la cité-État savait qu’attirer les investissements des géants mondiaux de la technologie était le moyen le plus rapide de dynamiser son économie, a-t-il analysé.

Singapour a établi une feuille de route claire, mis en place des mesures incitatives pour les investisseurs, tout en soutenant les entreprises implantées dans le pays en collaborant à la recherche de produits et en formant des talents locaux de haut niveau pour remplacer progressivement les travailleurs étrangers dans ces entreprises.

Par ailleurs, Singapour investit dans la recherche scientifique pratique et prioritaire. Compte tenu de ses ressources limitées, Singapour privilégie les projets de recherche à fort potentiel de commercialisation, a-t-il ajouté.

S’agissant du Vietnam, l’expert a souligné que les jeunes intellectuels vietnamiens à l’étranger représentent une ressource stratégique pour la Résolution n°57 et seront essentiels aux efforts d’innovation du pays.

De nombreux Vietnamiens à l’étranger occupent des postes clés dans des secteurs technologiques mondiaux cruciaux et souhaitent contribuer au développement de leur pays. Ils peuvent contribuer à la rénovation de deux manières : en transférant des connaissances avancées en participant activement à des conférences scientifiques et technologiques, en connectant les universités et instituts de recherche vietnamiens avec des organisations internationales pour échanger les dernières idées et technologies, et en utilisant leur expérience internationale et leur connaissance des technologies de pointe pour créer des start-ups au Vietnam et stimuler le développement économique.

Pour encourager davantage ces activités, Hà Son Tùng a estimé que le gouvernement vietnamien devait mettre en œuvre des mesures de soutien appropriées. La première étape consiste à mettre en place des mécanismes favorisant l’innovation, la recherche scientifique et le développement d’un environnement commercial favorable, doté d’un cadre juridique solide pour les start-ups de haute technologie.

Par ailleurs, pour attirer les contributions de la communauté des intellectuels vietnamiens d’outre-mer, le gouvernement devrait créer un environnement propice à leur contribution efficace et formelle.

Par exemple, dans les secteurs des semi-conducteurs et des technologies quantiques, la création par le gouvernement d’un centre de recherche et de pratique répondant aux normes internationales stimulera non seulement la croissance des entreprises nationales d’investissement et de fabrication de semi-conducteurs, mais contribuera également à la formation de ressources humaines de haut niveau.

De plus, un tel centre servira de plateforme aux ingénieurs et chercheurs vietnamiens de renom du monde entier, leur permettant de revenir et de participer à des échanges professionnels et techniques.

