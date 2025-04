Un énorme potentiel de coopération pour les entreprises vietnamiennes et cubaines

>> Binh Duong cherche des opportunités de coopération et d'investissement à Cuba

>> Un journaliste cubain impressionné par la maturité de l'Armée populaire du Vietnam

>> Le Vietnam félicite Cuba pour sa 66e Fête nationale

Photo : VNA/CVN

L'objectif de cet entretien était d'approfondir la compréhension de la coopération économique et commerciale bilatérale ainsi que des opportunités offertes aux entreprises des deux nations.

Concernant les réalisations les plus significatives de la coopération économique bilatérale, Antonio Luis Carricarte Corona a souligné le renforcement des relations économiques et commerciales, et ce malgré les complexités du contexte mondial actuel, en particulier la situation spécifique à Cuba.

Quelle est votre évaluation globale des relations commerciales entre le Vietnam et Cuba ces dernières années ? Selon vous, quelles sont les réalisations les plus marquantes de la coopération économique entre les deux pays ?

Même si nous n’avons pas encore atteint les volumes d’échanges que nous avions avant la COVID-19, lorsque les échanges commerciaux reposaient principalement sur les importations de riz (environ 500.000 tonnes sous différentes modalités), les relations sont devenues plus solides. Pourquoi ? Parce que la présence des produits vietnamiens s’est diversifiée et ne se limite plus au seul riz. D’autres produits ont commencé à entrer, bien que modestement, ce qui a élargi la variété des biens et des entreprises concernées. Cela représente, d’une certaine manière, une expansion des échanges commerciaux, tirée par la croissance de l’économie vietnamienne, ce qui représente sans aucun doute un grand potentiel pour l’économie cubaine.

À l'époque, seules quelques entreprises étaient engagées dans le commerce avec Cuba. Aujourd'hui, non seulement leur nombre a augmenté, mais diverses formes de propriété ont également émergé : entreprises publiques, sociétés privées et grands groupes. Cela témoigne d'une plus grande ampleur des échanges. La présence du Vietnam à Cuba ne se limite plus au commerce ; elle se manifeste également à travers des projets d’investissement dans des secteurs prioritaires.

On observe des coentreprises, des sociétés à capital 100% vietnamien et des associations économiques internationales dans divers secteurs industriels. Dans l’industrie légère, le Vietnam est impliqué dans la production de produits tels que les couches et les articles de toilette. Dans le secteur de la construction, les entreprises vietnamiennes ont évolué du simple statut d'exportateurs à celui de producteurs à Cuba, assurant ainsi des produits compétitifs et de haute qualité.

Le Vietnam a également étendu sa présence dans des secteurs clés de l’agriculture cubaine, tels que la production d’engrais et d’aliments pour animaux. Le renforcement de la production alimentaire nationale à Cuba passe par l'amélioration de la production d'aliments pour animaux, essentielle pour accroître les rendements de volaille, de porc et d'œufs. Bien que son intervention dans ce secteur soit encore modeste, le Vietnam commence à y jouer un rôle".

De même, le Vietnam participe à un secteur vital pour le développement cubain dans les années à venir : la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Les entreprises vietnamiennes ont déjà commencé à opérer dans ce domaine.

Pour toutes ces raisons, je peux dire que, bien que les niveaux commerciaux précédents n’aient pas encore été atteints, la présence du Vietnam à Cuba est désormais consolidée. C’est le résultat du développement de l’économie vietnamienne et des opportunités que Cuba continue de représenter pour votre pays, malgré les difficultés actuelles.

En fait, le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie et son plus grand partenaire d’investissement. En plus des entreprises déjà présentes dans le pays, le Vietnam est également actif dans la Zone Spéciale de Développement de Mariel à travers Viglacera, une entreprise en pleine croissance. Nous pensons que cette présence pourrait devenir un maillon clé pour le développement des investissements vietnamiens à Cuba dans les années à venir.

En tant que président de la Chambre de Commerce cubaine, comment évaluez-vous le potentiel et les opportunités de coopération économique entre le Vietnam et Cuba dans les années à venir, en particulier cette année où les deux pays célèbrent le 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques ?

Je pense que c'est une perspective prometteuse, car, tout d'abord, le développement que le Vietnam a réalisé dans tous les secteurs de la vie économique et sociale nous permet d'assurer qu'il existe un grand potentiel dans des domaines qui sont prioritaires pour Cuba. En outre, les transformations en cours à Cuba, fondées sur le Plan national de développement et le Programme de correction des distorsions et de relance de l’économie, ouvrent de nouvelles opportunités au sein de l’économie nationale dont les entreprises vietnamiennes peuvent sans aucun doute profiter.

La visite de Tô Lâm, secrétaire du Parti communiste du Vietnam, a marqué une étape importante dans cette relation, consolidant la compréhension de l’importance de la présence vietnamienne à Cuba. L’approfondissement de cette présence facilitera non seulement le transfert d’expériences et l’application des acquis du Vietnam, mais permettra également l’incorporation de technologies que Cuba pourra assimiler. Cela représente également une opportunité de croissance pour les entreprises vietnamiennes, stimulant des projets qui résultent, en partie, de cette visite.

Le développement du Vietnam dans des secteurs prioritaires, notamment la production alimentaire, est particulièrement pertinent pour Cuba. En effet, Cuba importe la majorité des aliments nécessaires à sa population et à la vie quotidienne. Dans ce contexte, le soutien des entreprises vietnamiennes à la production alimentaire cubaine pourrait renforcer la sécurité alimentaire et augmenter la production nationale, deux priorités essentielles pour Cuba.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

L’aide du Vietnam sera cruciale dans la production de porc, de poulet et d’œufs, comme elle l’a déjà été dans l’aquaculture, où Cuba a bénéficié d’une riche expérience vietnamienne. Cette collaboration s’étend également à la production de café, de céréales et de riz.

Bien que ce dernier projet en soit encore à ses débuts, il offre un potentiel d’expansion considérable à d’autres régions de l’île. Un succès notable est attendu, car la productivité au Vietnam atteint jusqu’à 10 tonnes par hectare, un niveau bien supérieur à celui de Cuba. Cette différence représente une expérience précieuse pour le pays cubain.

Des opportunités existent également dans le secteur industriel, allant de la production d’acier à l’industrie mécanique et à l’électromobilité. Le Vietnam est déjà impliqué dans la production d’engrais et d’aliments pour animaux, mais sa présence pourrait également se développer dans le domaine des énergies renouvelables. Un exemple concret est la récente décision d’installer 200 mégawatts d’électricité à Cuba, illustrant la vision prometteuse et l’avenir de nos relations, caractérisées par une ampleur et une diversité accrues.

Cette collaboration représente une opportunité non seulement pour Cuba, mais également pour le Vietnam. L’expertise cubaine dans des secteurs tels que la santé, l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie pourrait s’avérer précieuse pour le pays asiatique. De plus, en accord avec la vision du gouvernement vietnamien de renforcer des piliers stratégiques comme la science, l'innovation et la transformation numérique, les deux nations ont convenu de favoriser le développement de produits innovants. Cuba possède une expérience modeste mais significative dans ces domaines, qui pourrait servir de fondation pour l’essor de cette industrie, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour d’autres marchés.

Il est important de souligner que nous évoquons depuis longtemps l’ambition de faire de Cuba un tremplin pour l’introduction des produits vietnamiens en Amérique latine. Les exportations constituent indéniablement un moteur essentiel du développement vietnamien, et Cuba offre d’excellentes perspectives de coproduction et de facilitation de l’accès à la région.

Grâce à notre accord commercial, qui prévoit le cumul d'origine, les produits fabriqués conjointement à Cuba et au Vietnam peuvent obtenir la certification d'origine cubaine et bénéficier des avantages des plus de 20 accords commerciaux que nous avons conclus avec divers pays. Cela permettrait l’entrée de ces produits en franchise de droits de douane, générant ainsi des bénéfices supplémentaires pour le Vietnam.

Quelles sont vos attentes concernant l’impact du prochain salon commercial VIETNAMEXPO, de la session du Comité d’affaires Cuba - Vietnam et du Forum d’affaires sur la promotion du commerce bilatéral ?

Je crois qu'il est essentiel, surtout compte tenu de la décision du gouvernement de travailler ensemble, que les Chambres de commerce agissent comme un stimulant et un outil pour stimuler la promotion des projets au niveau des entreprises. Ils doivent également contribuer à mettre en valeur le potentiel qui existe au Vietnam, car, malgré tous les efforts déployés, il existe encore un manque de connaissance des marchés vietnamien et cubain. En ce sens, il appartient aux Chambres de commerce de fournir davantage d’informations afin que les propriétaires d’entreprises puissent prendre des décisions éclairées.

Je pense que notre présence à cet événement est très significative, étant donné que cela fait dix ans que le président d’une Chambre de commerce n’a pas visité le Vietnam. Le fait que nous soyons ici avec une délégation commerciale est important pour rencontrer de nouveaux acteurs économiques, diversifier nos relations et élargir les liens de la Chambre, non seulement avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, avec laquelle nous entretenons déjà d'excellentes relations, mais aussi avec les diverses associations du pays.

Nous avons déjà programmé des réunions avec l'Association des entrepreneurs du secteur agricole, de l'industrie mécanique et d'autres associations, dans le but d'établir des liens directs qui peuvent élargir la présence des entrepreneurs vietnamiens à Cuba et vice-versa. Nous souhaitons revitaliser le travail du comité bilatéral et veiller à ce qu’il reflète les accords conclus au niveau gouvernemental, favorisant ainsi la compréhension mutuelle entre les entrepreneurs et promouvant les opportunités d’affaires.

Nous espérons obtenir des résultats très positifs de cette visite au Vietnam.

VNA/CVN