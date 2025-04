Le Vietnam, destination privilégiée des dirigeants mondiaux dans un contexte de tensions commerciales mondiales

Photo : Câm Sa/CVN

L'article souligne que la visite du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva au Vietnam en mars, suivie des prochaines visites du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, du président français Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, soulignent l'intérêt croissant pour le Vietnam.

Ces visites témoignent du statut du Vietnam parmi les économies les plus dynamiques d'Asie, avec un objectif ambitieux de croissance de 8% en 2025. Plus précisément, les nouvelles politiques douanières américaines incitent ces dirigeants à se rendre au Vietnam afin de renforcer leurs liens commerciaux et d'investissement avec ce pays, atténuant ainsi l'impact des droits de douane.

Infobae a souligné que le Vietnam offre de nombreux avantages aux investisseurs étrangers, notamment la stabilité politique, une main-d'œuvre compétitive et une situation géographique stratégique facilitant l'accès au marché chinois. Ce positionnement fait du Vietnam une alternative attractive dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'article souligne également les efforts du Vietnam pour diversifier ses échanges commerciaux grâce à sa participation à d'importants accords de libre-échange tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et le Partenariat économique régional global (RCEP).

Concernant l'Espagne, Infobae a noté que les relations économiques entre le Vietnam et l'Espagne s'inscrivent dans le cadre de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Le Premier ministre espagnol Sánchez devrait explorer de nouvelles opportunités commerciales avec le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables et des infrastructures.

VNA/CVN