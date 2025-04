Vietnam - États-Unis : les efforts de négociation aboutiront à des accords équitables

La conférence de presse a eu lieu dans le contexte où le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 2 avril (heure locale) un taux de taxe réciproque de 46% sur les marchandises importées du Vietnam, à compter du 9 avril.

“Je pense que le Vietnam entretient de bonnes relations avec les États-Unis, de sorte que les hauts officiels vietnamiens peuvent négocier avec les responsables de l’administration du président Donald Trump”, a-t-il déclaré.

“J’apprécie le gouvernement vietnamien pour sa réaction proactive et positive aux changements du gouvernement américain et je pense que cela se manifestera également cette fois-ci. Les Vietnamiens sont très doués pour négocier. Je crois que le gouvernement vietnamien interviendra et fera des efforts pour négocier des accords équitables et réciproques, contribuant ainsi à apporter des bénéfices aux populations et aux milieux d’affaires des deux pays”, a-t-il dit.

Au cours des dernières semaines, les représentants des gouvernements vietnamien et américain se sont rencontrés à plusieurs reprises pour négocier de nouvelles mesures commerciales et des ajustements politiques.

En plus de réduire les droits d’importation sur les produits américains, le gouvernement vietnamien a approuvé de nouveaux accords permettant aux entreprises américaines d’opérer au Vietnam. Par exemple, US SpaceX a reçu l’approbation pour déployer un projet pilote de service Internet par satellite Starlink au Vietnam. Il faut également citer un accord pour acheter davantage d’avions américains et un projet d’investissement de 1,5 milliard de dollars de la Trump Organization à Hung Yên.

VOV/VNA/CVN